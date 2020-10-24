Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com três novidades no time titular, Palmeiras treina para encarar Atlético-GO

Luan, Patrick de Paula e Rony devem ser titulares neste domingo (25), em Goiânia
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2020 às 13:35

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 13:35

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras finalizou, na manhã deste sábado (24), a sua preparação para encarar o Atlético-GO, em Goiânia. A partida está marcada para as 16h de amanhã (25) e será válida pela décima oitava rodada do Brasileirão 2020. Para voltar a vencer na competição após quatro rodadas, Andrey Lopes deve manter o esquema que deu certo na Libertadores.
Mesmo com mais de cinco desfalques, dois por lesão (Marcos Rocha e Esteves), Gómez (suspenso) e a dupla Danilo e Veron servindo a Seleção Brasileira Sub-20, Andrey Lopes não deve mexer muito na equipe que goleou o Tigre por 5 a 0 no meio de semana.
Na oitava colocação da tabela, o maior campeão do Brasil vê o adversário de amanhã na sua cola, com o mesmo número de pontos, mas com um saldo de gols pior. A vitória também fará o Palmeiras se afastar do pelotão que ocupa a parte de baixo da tabela.
O provável Palmeiras para encarar o Atlético-GO é: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Felipe Melo e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano.
A delegação palmeirense parte para a capital de Goiás na tarde deste sábado (24).
Atlético-GO x Palmeiras começa às 16h (horário de Brasília) deste domingo (25), e será transmitido pela Rede Globo (TV Aberta para os estados de AL, GO, PA e SP) e Premiere (pay-per-view para todo o Brasil).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas
Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados