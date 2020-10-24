Com três novidades no time titular, Palmeiras treina para encarar Atlético-GO

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras finalizou, na manhã deste sábado (24), a sua preparação para encarar o Atlético-GO, em Goiânia. A partida está marcada para as 16h de amanhã (25) e será válida pela décima oitava rodada do Brasileirão 2020. Para voltar a vencer na competição após quatro rodadas, Andrey Lopes deve manter o esquema que deu certo na Libertadores.

Mesmo com mais de cinco desfalques, dois por lesão (Marcos Rocha e Esteves), Gómez (suspenso) e a dupla Danilo e Veron servindo a Seleção Brasileira Sub-20, Andrey Lopes não deve mexer muito na equipe que goleou o Tigre por 5 a 0 no meio de semana.

Na oitava colocação da tabela, o maior campeão do Brasil vê o adversário de amanhã na sua cola, com o mesmo número de pontos, mas com um saldo de gols pior. A vitória também fará o Palmeiras se afastar do pelotão que ocupa a parte de baixo da tabela.

O provável Palmeiras para encarar o Atlético-GO é: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Felipe Melo e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano.

A delegação palmeirense parte para a capital de Goiás na tarde deste sábado (24).