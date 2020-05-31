Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Com três gols de Sancho, Borussia atropela Paderborn e mantém esperanças por título da Bundesliga
Dortmund não sentiu falta do artilheiro Haaland e contou com o brilho de
seu atacante inglês para golear o lanterna do Campeonato Alemão...
LanceNet

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 18:09

Crédito: Lars Baron/AFP
O Borussia Dortmund superou muito bem a ausência de Haaland, goleou o Paderborn, neste domingo, por 6 a 1, na Paderborn Arena e manteve a esperança de título no Campeonato Alemão. Hazard, Hakimi, Schmelzer e Sancho, três vezes, marcaram os gols da vitória do time visitante. Hünemeier descontou de pênalti para os donos da casa.
As equipes iniciaram a partida se estudando e o Borussia dominava o meio-campo. Apesar de ter mais a bola, o time Preto-Amarelo demorou a conseguir sua primeira chance clara de gol. Aos 25 minutos, Brandt recebeu na área e deixou para Guerrero, que chegou batendo cruzado. A bola desviou e saiu em escanteio, tirando tinta da trave. No fim do primeiro tempo, aos 44, Hakimi fez jogada individual e cruzou. Sancho deixou a bola passar e Brandt emendou por cima do gol.
O Borussia voltou decidido a vencer o jogo e colocou pressão desde o início do segundo tempo. Logo aos 6 minutos, após boa jogada coletiva, Hazard desperdiçou uma chance incrível, na pequena área. Apenas três minutos depois, aos 9, o atacante não perdeu outra oportunidade. Can cruzou na área, Zingerle soltou a bola e Hazard aproveitou a sobra para abrir o placar. Aos 12 minutos, Brandt puxou um contra-ataque, lançou para Sancho e o atacante só teve o trabalho de empurrar para vencer o goleiro. Na comemoração, Sancho levou um cartão amarelo por tirar a camisa e exibir uma mensagem pedindo justiça a George Floyd, homem negro morto nos Estados Unidos.
O Paderborn esboçou uma reação e diminuiu a diferença. Aos 25 minutos, Can chegou atrasado para abafar um chute dentro da área e acabou cortando com o braço. O juiz marcou pênalti e Hünemeier chutou forte para vencer o goleiro Bürki. O Borussia não deu tempo para os donos da casa se animarem para buscar o empate. Aos 29, Hazard fez boa jogada e rolou para Sancho marcar seu segundo gol no jogo e o terceiro do Dortmund na partida.
O jogo ficou louco nos minutos finais. Aos 40 minutos do segundo tempo, Schmelzer fez boa jogada e rolou para Hakimi chutar cruzado e marcar o quarto do Borussia. Aos 45, Schmelzer recebeu um cruzamento de Witzel na área e marcou o quinto gol dos visitantes. E ainda houve tempo para mais. Aos 46, Sancho, o nome do jogo, fechou o placar ao sair cara a cara com o goleiro e chutar com categoria no canto para fechar a goleada de 6 a 1.
Com o resultado, o Borussia Dortmund permanece em segundo lugar na tabela com 60 pontos, sete pontos atrás do líder Bayern. Ainda sonhando com o título, time Preto-Amarelo volta aos gramados na Bundesliga no próximo sábado, em casa, diante do Hertha Berlin. O Paderborn permaneceu na lanterna do Campeonato Alemão com 19 pontos e também joga no próximo sábado, contra o RB Leipzig. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Guardador de carros foragido é preso com ajuda de totem de segurança em Vitória
Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados