Com três gols de Sancho, Borussia atropela Paderborn e mantém esperanças por título da Bundesliga

O Borussia Dortmund superou muito bem a ausência de Haaland, goleou o Paderborn, neste domingo, por 6 a 1, na Paderborn Arena e manteve a esperança de título no Campeonato Alemão. Hazard, Hakimi, Schmelzer e Sancho, três vezes, marcaram os gols da vitória do time visitante. Hünemeier descontou de pênalti para os donos da casa.
As equipes iniciaram a partida se estudando e o Borussia dominava o meio-campo. Apesar de ter mais a bola, o time Preto-Amarelo demorou a conseguir sua primeira chance clara de gol. Aos 25 minutos, Brandt recebeu na área e deixou para Guerrero, que chegou batendo cruzado. A bola desviou e saiu em escanteio, tirando tinta da trave. No fim do primeiro tempo, aos 44, Hakimi fez jogada individual e cruzou. Sancho deixou a bola passar e Brandt emendou por cima do gol.
O Borussia voltou decidido a vencer o jogo e colocou pressão desde o início do segundo tempo. Logo aos 6 minutos, após boa jogada coletiva, Hazard desperdiçou uma chance incrível, na pequena área. Apenas três minutos depois, aos 9, o atacante não perdeu outra oportunidade. Can cruzou na área, Zingerle soltou a bola e Hazard aproveitou a sobra para abrir o placar. Aos 12 minutos, Brandt puxou um contra-ataque, lançou para Sancho e o atacante só teve o trabalho de empurrar para vencer o goleiro. Na comemoração, Sancho levou um cartão amarelo por tirar a camisa e exibir uma mensagem pedindo justiça a George Floyd, homem negro morto nos Estados Unidos.
O Paderborn esboçou uma reação e diminuiu a diferença. Aos 25 minutos, Can chegou atrasado para abafar um chute dentro da área e acabou cortando com o braço. O juiz marcou pênalti e Hünemeier chutou forte para vencer o goleiro Bürki. O Borussia não deu tempo para os donos da casa se animarem para buscar o empate. Aos 29, Hazard fez boa jogada e rolou para Sancho marcar seu segundo gol no jogo e o terceiro do Dortmund na partida.
O jogo ficou louco nos minutos finais. Aos 40 minutos do segundo tempo, Schmelzer fez boa jogada e rolou para Hakimi chutar cruzado e marcar o quarto do Borussia. Aos 45, Schmelzer recebeu um cruzamento de Witzel na área e marcou o quinto gol dos visitantes. E ainda houve tempo para mais. Aos 46, Sancho, o nome do jogo, fechou o placar ao sair cara a cara com o goleiro e chutar com categoria no canto para fechar a goleada de 6 a 1.
Com o resultado, o Borussia Dortmund permanece em segundo lugar na tabela com 60 pontos, sete pontos atrás do líder Bayern. Ainda sonhando com o título, time Preto-Amarelo volta aos gramados na Bundesliga no próximo sábado, em casa, diante do Hertha Berlin. O Paderborn permaneceu na lanterna do Campeonato Alemão com 19 pontos e também joga no próximo sábado, contra o RB Leipzig.