Com tranquilidade, Arsenal bate o Dundalk, da Irlanda, pela Liga Europa

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100% de aproveitamento na Liga Europa. Nesta quinta-feira, o Arsenal recebeu o Dundalk, da Irlanda, pela competição continental e conquistou sua segunda vitória no torneio. Em jogo tranquilo, o time de Mikel Arteta bateu o adversário por 3 a 0, com gols de Nketiah, Willock e Pépé.

+ VEJA A TABELA DA LIGA EUROPAplaceholderMuito favorito para a partida, os Gunners criavam boas chances no primeiro tempo, mas não conseguiam furar a defesa dos Irlandeses. Aos 41 minutos da etapa inicial, após cobrança de escanteio, o goleiro Gary Rogers falhou e a bolha sobrou para Nketiah, que só empurrou para o gol. Dois minutos depois, Pépé finalizou da entrada da área e, no rebote, Willock ampliou.

O segundo tempo começou com o Arsenal em cima do adversário e logo no primeiro minuto os londrinos fizeram o terceiro gol. Pépé, da entrada da área, acertou lindo chute com a perna direita no ângulo do goleiro adversário e deu números finais ao jogo.

No outro jogo do Grupo B, o Molde venceu o Rapid Vienna, em casa, por 1 a 0.