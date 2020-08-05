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Com time alternativo, Manchester United vence o LASK e avança às quartas de final na Liga Europa

Com gols de Lingard e Martial, Red Devils vencem de virada e vão enfrentar o Copenhague...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 18:25

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 18:25

Crédito: OLI SCARFF/AFP
O Manchester United está classificado para as quartas de final da Liga Europa. Nesta quarta-feira, o clube inglês recebeu o LASK Linz, da Áustria, e venceu por 2 a 1, de virada. Como tinha vencido o primeiro jogo, ainda antes da pausa por conta da Covid-19, por 5 a 0, Ole Gunnar Solskjaer poupou alguns titulares.
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O JOGO​Com vantagem muito confortável no placar, os Diabos Vermelhos não tinham a necessidade de se expor muito no decorrer da partida. No primeiro tempo, os visitantes foram quem ofereceram mais perigo, apesar do United ter mais a posse de bola. Na etapa final, o LASK abriu o placar com um belo gol de Philipp Wiesinger de fora da área. Poucos minutos depois, Lingard recebeu belo passe em profundidade e teve calma para empatar. Nos minutos finais, Martial, que começou o jogo no banco, virou a partida e deu números finais ao jogo.
SEQUÊNCIAO próximo adversário dos Diabos Vermelhos será o Copenhague, da Dinamarca, pelas quartas de final da Liga Europa. Por conta da pandemia, a fórmula da competição foi alterada e o duelo será disputado em partida única, com sede neutra. O país escolhido foi a Alemanha, e o jogo será na cidade de Colônia.
EM BUSCA DO BIO time inglês tentará a conquista do bicampeonato na competição. Na temporada 2016/17, o United foi o campeão da Liga Europa, ao derrotar o Ajax na final por 2 a 0.

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