Com time alternativo, Grêmio estreia no Gaúchão 2021 com goleada sobre o Brasil-RS

Após não jogar na primeira rodada, o Grêmio estreou somente hoje (3), na segunda etapa, pelo Gaúchão 2021, e mesmo com o time alternativo não perdoou o Brasil de Pelotas. Com direito a gol do garoto Guilherme Azevedo, uma boa participação de Pinares e uma expulsão boba de Ferreira, o Tricolor aplicou 4 a 1 e vai motivado para a decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no próximo domingo.
O Grêmio não teve grandes dificuldades para bater o reativo Brasil e somou seus três primeiros pontos na competição. Agora o Tricolor não sabe quando entrará em campo novamente, já que não tem data definida para a terceira rodada e também para a primeira rodada (que foi adiada).
Já o Brasil, que havia perdido em casa na estreia para o Aimoré, acumula sua segunda derrota e compõe a lanterna deste início de Campeonato Gaúcho.
GRÊMIO ERA MELHOR E ABRIU O PLACAR
O jogo vinha com poucas chances de abrir o marcador, mas era o Grêmio quem mais tentava situações no campo de ataque. Aos 13 minutos, Pinares fez um cruzamento da direita, Héverton cometeu infração ao puxar a camisa do adversário dentro da área e cometeu pênalti. Pela penalidade, o zagueiro recebeu amarelo.
Lucas Silva pegou a bola e abriu o placar aos 14 minutos de jogo na Arena do Grêmio.
DEU NEM TEMPO DE RESPIRAR E OUTRO GOL DO GRÊMIO
Aos 19 minutos, Pinares novamente com a bola e ele fez um lançamento para Ferreira. O jovem tocou de cabeça ao entrar na área e encobriu Matheus Nogueira.
O BRASIL ATÉ TENTOU DIMINUIR, MAS O TRICOLOR NOVAMENTE AMPLIOU
Pouco tempo depois do segundo gol da equipe de Renato Gaúcho, o Brasil teve uma boa chance com Jarro Pedroso. Aos 22 minutos, Paulo Victor errou o tempo após a bola ir para a área do Grêmio e a redonda sobrou para Douglas Araújo. Após o arremate errado, a bola foi para Jarro Pedroso, que cabeceou por cima.
Até que aos 28 minutos, Guilherme Azevedo marca o terceiro após Pinares, muito participativo nos gols, jogar por cima de Matheus Nogueira e o jovem gremista aproveitar para jogar no fundo das redes.
BRASIL FOI BEM DISCRETO NOS 45 MINUTOS INICIAIS
O Grêmio dominou a posse de bola e teve diversas chances criadas no campo de ataque e teve oportunidade até de fazer o quarto gol ainda no primeiro tempo. Jarro Pedroso teve a única chance perigosa pelo Xavante, que na maior parte dos 45 minutos iniciais se mostrou reativo e deixou o Tricolor jogar.
XAVANTE VOLTOU EMPOLGADO E MARCOU NO COMEÇO DO SEGUNDO TEMPO
A primeira chance do jogo foi do Brasil de Pelotas, que voltou do intervalo disposto a mudar a imagem deixada na etapa inicial e logo diminuiu o placar. André Krobel tabelou com Matheuzinho na intermediária, invadiu a área e chutou no canto esquerdo de Paulo Victor.
GRÊMIO FAZ O QUARTO E JOGA UM BALDE DE ÁGUA FRIA NO BRASIL
O Brasil ameaçou dar trabalho para o Grêmio, mas o garoto Isaque, antes dos 10 minutos, freou a reação dos adversários. Vanderson recebeu lançamento de David Braz e tocou na área para o atacante, que dominou livre e não teve grande trabalho para fazer o quarto gol.
TRICOLOR ADMINISTRA O RESULTADO
Com a cabeça na final da Copa do Brasil e com o resultado praticamente garantido, o Grêmio passou a trocar passes e administrar a partida controlada. Renato Gaúcho ainda aproveitou para colocar a gurizada da base (Ruan, Pedro Lucas e Ricardinho) pouco depois da metade do primeiro tempo.
FERREIRINHA EXPULSO NO GRÊMIO
O atacante viu Matheuzinho chegar mais forte e ao devolver, acertou o rosto do adversário. O árbitro Roger Goulart nem pensou duas vezes ao aplicar o vermelho.
FICHA TÉCNICAGRÊMIO X BRASIL-RS - 2ª RODADA DO GAÚCHÃO 2021Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 03 de março de 2021, às 20h Árbitro: Roger GoulartAssistentes: André da Silva Bitencourt e Maíra Mastella MoreiraGramado: BomCartões amarelos: Thaciano e David Braz (GRE); Héverton e Igor Miranda (BRA)Cartões vermelhos: Ferreira (GRE)
GOLS: Lucas Silva, 14'/1ºT (1-0); Ferreira, 19'/1ºT (2-0); Guilherme Azevedo, 28'/1ºT (3-0); André Krobel, 2'/2ºT (3-1); Isaque, 8'/2ºT (4-1)
GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)Paulo Victor; Vanderson (Ruan, aos 26'/2ºT), Rodrigues, David Braz e Cortez; Lucas Silva (Lucas Araújo, aos 37'/2ºT), Thaciano (Pedro Lucas, aos 26'/2ºT), Cesar Pinares (Darlan, 34'/2ºT) e Ferreira; Guilherme Azevedo e Isaque (Ricardinho, aos 26'/2ºT).
BRASIL-RS (Técnico: Cláudio Tencati)Matheus Nogueira; André Krobel, Ícaro, Héverton e Igor Miranda; Everton Dias, Bruno Matias e Matheuzinho (Cristian, 35'/2ºT); Jarro Pedroso (Léo Ferraz, aos 45'/2ºT), Douglas Araújo (Gabriel Terra, aos 20'/2ºT) e Bruno Paraíba (Netto, aos 19'/2ºT).