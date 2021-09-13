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futebol

Com Tardelli, Santos divulga relacionados para o jogo contra o Athletico

Apresentado no final de agosto, atacante pode fazer a estreia com a camisa do Santos na partida desta terça-feira, na Vila Belmiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 19:44

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 19:44

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos divulgou os relacionados para partida contra o Athletico nesta terça, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A grande novidade na equipe é o atacante Diego Tardelli, relacionado pela primeira vez.O jogador foi apresentado no dia 27 de agosto e pediu duas semanas para entrar em forma. Ele não joga desde maio e pode fazer sua estreia no confronto desta terça.
O Santos perdeu o primeiro jogo das quartas por 1 a 0 e precisa de uma vitória por dois gols de diferença nesta terça para chegar às semifinais da Copa do Brasil. Se vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis.Confira todos os relacionados:
Goleiros: João Paulo, Mazoti e DiógenesLaterais: Pará, Felipe Jonatan e Lucas PiresZagueiros: Wagner Palha e DerickMeio-campistas: Jean Mota, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani, Vinicius Zanocelo, Vinicius Balieiro, Ivonei e AugustoAtacantes: Marcos Guilherme, Lucas Braga, Raniel, Marcos Leonardo, Bruno Marques, Ângelo, Marinho e Diego Tardelli

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