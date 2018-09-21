Com Richarlison, Malcom e volta de Jesus, Tite convoca Seleção

O atacante capixaba Richarlison, destaque da Seleção Brasileira nos últimos dois amistosos, foi novamente convocado pelo Tite. Na manhã desta sexta-feira, o técnico anunciou a lista para os amistosos dos dias 12 e 16 de outubro, contra a Arábia Saudita e Argentina, respectivamente. Richarlison, que antes havia sido convocado após o corte por lesão do atacante Pedro, marcou dois gols no amistoso contra El Salvador e foi lembrado nesta sexta novamente por Tite.
Para evitar o desgaste da última lista, Tite deixou de fora os jogadores dos times que estão na semifinal da Copa do Brasil. Por isso, nomes como Lucas Paquetá (Flamengo), Fágner (Corinthians) e Dedé (Cruzeiro) foram desconsiderados para os confrontos do próximo mês.
Gabriel Jesus, que esteve apagado na Copa do Mundo, está de volta, assim como o goleiro Ederson, os laterais Danilo e Marcelo, o zagueiro Miranda e o meia Renato Augusto. Todos eles disputaram a Copa do Mundo. Thiago Silva ficou de fora.
O jovem goleiro Phelipe, do Grêmio, o zagueiro Pablo, do Bordeaux, o volante Walace, do Hannover, e o atacante Malcom, do Barcelona, são as grandes novidades da lista.
A Seleção, de Tite, vem de duas vitórias: contra Estados Unidos e El Salvador. Aliás, foram duas vitórias fáceis, por 2 a 0 e 5 a 0 respectivamente. Foram os primeiros dois amistosos pós-Copa do Mundo. Na Copa, o Brasil caiu nas quartas de final para a Bélgica.
Confira todos os convocados
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Phelipe (Grêmio)
Laterais: Alex Sandro (Juventus), Marcelo (Real Madrid), Danilo (Manchester City) e Fabinho (Liverpool)
Zagueiros: Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão), Pablo (Bordeaux) e Éder Militão (Porto)
Meio-campistas: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Philippe Coutinho (Barcelona), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Walace (Hannover)
Atacantes: Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Malcom (Barcelona), Neymar (PSG) e Richarlison (Everton).