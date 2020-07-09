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Com retorno do Paulista confirmado, Palmeiras faz treino tático específico

Ainda sem Luxemburgo, afastado por estar contaminado pelo coronavírus, o elenco realizou trabalho já com cada um dos jogadores atuando em sua posição no gramado...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 22:24

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 22:24
Crédito: Willian participou da atividade tática desta quarta-feira na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras realizou na tarde desta quarta-feira o primeiro treinamento depois da confirmação da retomada do Campeonato Paulista no dia 22, e houve um trabalho tático mais próximo do que se encontrará nas partidas. O clube realizou atividade com os jogadores atuando especificamente em suas posições, utilizando os gramados da Academia de Futebol.
Esse exercício tático concluiu os trabalhos do dia. Os jogadores se espalharam no campo, dentro de suas posições, com cada setor aprimorando fundamentos distintos. Os meio-campistas aperfeiçoaram passes, os laterais praticaram cruzamentos e os atacantes estivaram mais focados nas finalizações.

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