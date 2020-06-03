Com Ralf em campo, Avaí faz treinos técnicos na cidade de Palhoça

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C.

Optando por fazer também trabalhos técnicos ao invés de apenas focar no recondicionamento físico do plantel, as atividades do Avaí na última terça-feira (2) tiveram de acontecer usando o estádio do Biguaçu Atlético Clube na cidade de Palhoça.

A mudança do tradicional local de treinos do clube, o CETEFA João Nilson Zunino, foi necessária mediante as restrições de atividades que ainda vigoram para a capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis. Podendo ocorrer na cidade somente trabalhos de ordem física e em ambiente controlado.

Os dois reforços que foram contratados pelo Leão durante a pausa das competições, o meio-campista Ralf e o atacante Renato, se concentraram nos trabalhos físicos.

No caso dos demais nomes do plantel de Rodrigo Santana, a ideia foi de aprimorar questões técnicas (seguindo protocolo de distanciamento), principalmente no caso dos goleiros em atividade ditada pelo preparador Wlamir Machado e seu auxiliar, Anderson Moreira.