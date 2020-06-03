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Com Ralf em campo, Avaí faz treinos técnicos na cidade de Palhoça

Clube usa instalações do Biguaçu mediante as restrições de atividades do tipo que seguem em vigor na capital catarinense, Florianópolis...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 13:58

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 13:58

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C.
Optando por fazer também trabalhos técnicos ao invés de apenas focar no recondicionamento físico do plantel, as atividades do Avaí na última terça-feira (2) tiveram de acontecer usando o estádio do Biguaçu Atlético Clube na cidade de Palhoça.
A mudança do tradicional local de treinos do clube, o CETEFA João Nilson Zunino, foi necessária mediante as restrições de atividades que ainda vigoram para a capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis. Podendo ocorrer na cidade somente trabalhos de ordem física e em ambiente controlado.
Os dois reforços que foram contratados pelo Leão durante a pausa das competições, o meio-campista Ralf e o atacante Renato, se concentraram nos trabalhos físicos.
No caso dos demais nomes do plantel de Rodrigo Santana, a ideia foi de aprimorar questões técnicas (seguindo protocolo de distanciamento), principalmente no caso dos goleiros em atividade ditada pelo preparador Wlamir Machado e seu auxiliar, Anderson Moreira.
Segundo o cronograma divulgado pelo Avaí em seu site oficial, a ideia é de que o clube prossiga com a variação de uso de instalações tanto da academia do clube no CETEFA como também se deslocando para a cidade na Grande Florianópolis quando da necessidade de treinos técnicos durante o resto dessa semana.E MAIS:Em apresentação, Ralf garante: 'O Corinthians é página virada'Identificado com a torcida, atacante Renato é apresentadoBruno Silva projeta ganhos com a volta aos trabalhos presenciaisRodrigo Santana comenta sobre a redução salarial no Avaí E MAIS:

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