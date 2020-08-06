Com pontas ou 'avançados'? Início da Era Torrent alimenta expectativa por esquema ofensivo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Quando há troca no comando técnico, os jogadores que não vêm sendo titulares tendem a injetar uma motivação extra para mostrar serviço ao novo treinador. E no Flamengo, agora com Domènec Torrent, a maior expectativa fica por conta das peças ofensivas, uma vez que o catalão possui preferências táticas distintas em relação a Jorge Jesus e, em sua apresentação, já realçou que implementará o seu estilo próprio "pouco a pouco".

Será que o Flamengo voltará a atuar com dois extremos e um centroavante, sem os dois "avançados" se revezando no papel de referência, como Jesus adotou e fez muito sucesso? A dúvida converge para o maior dilema que Dome encontrará na equipe rubro-negra. Ao menos o elenco tem peças de sobra para adequar-se a um possível esquema com três atacantes.

Duas delas atendem por Vitinho e Pedro Rocha, que não vinham sendo titulares com Jesus, eram pontas anteriormente e que, ao LANCE!, já haviam assegurado o ânimo catapultado com a chegada de um novo técnico.

- Sempre houve esse desejo de quem está no clube, de estar entre os titulares, mas é trabalhar a cada dia e estar preparado para que, quando tiver as oportunidades, ir bem e crescer, buscando espaço - falou Vitinho, que foi titular em quatro jogos nesta temporada.

Pedro Rocha, por sua vez, chegou a frisar a sua maior facilidade em atuar como ponta, o que não ocorria no sistema ofensivo de JJ, onde era utilizado como um dos dois "avançados"- geralmente pelo lado esquerdo do ataque - no 4-4-2.