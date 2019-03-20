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Seleção Brasileira

Com Paquetá e Richarlison, Tite projeta time para primeiro amistoso

Nesta terça-feira, o comandante treinou com o time praticamente definido para o jogo do próximo sábado

Publicado em 20 de Março de 2019 às 15:04

Publicado em 

20 mar 2019 às 15:04
Richarlison durante treino da Seleção, em Portugal Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A Seleção Brasileira entra em campo no próximo sábado, em amistoso contra o Panamá, no que será o primeiro jogo do ano de 2019. Em meio à lesões, Tite teve que reinventar o plantel e praticamente definiu o time que começará a partida.
Durante o treinamento aberto, com todos os jogadores à disposição, Tite comandou uma atividade sem goleiros mas deixou o time-base com os jogadores de linha, onde Lucas Paquetá, Alex Telles e Roberto Firmino, no lugar de Gabriel Jesus, foram as grandes surpresas. A tendência é que Ederson, goleiro do Manchester City, seja o titular contra o Panamá.
O time brasileiro em campo foi: Fagner, Éder Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro; Arthur, Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Richarlison; Roberto Firmino.
Lucas Paquetá durante treino da Seleção Brasileira, no estadio do Boa Vista, no Porto Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Já para a próxima partida da seleção, o amistoso contra a República Tcheca na próxima terça-feira, o sistema defensivo considerado titular por Tite, que conta com Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro, devem retornar ao time. Os jogadores, nesta terça, fizeram um trabalho em separado ao restante do grupo.
Até o dia da partida contra o Panamá, Tite ainda comandará mais três treinamentos para ajustes e para definir qual será o time que iniciará o jogo no Estádio do Dragão..

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