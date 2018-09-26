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Futebol

Com novidades, clubes discutem a Série B do Capixabão de 2019

Novo filiado à FES, Aster Brasil Futebol Clube demonstra interesse em disputar a competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 20:09

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 20:09

Os clubes e a Federação de Futebol (FES) se reuniram pela primeira vez para iniciar as discussões em torno da edição 2019 da Série B do Campeonato Capixaba. No encontro da tarde desta quarta-feira (26), a fórmula de disputa, sugestões dos times e outras questões estiveram em pauta como a data de início do torneio, prevista para meados de março, após o carnaval.
Representantes de 12 clubes participaram do arbitral na sede da Federação Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com/es
A competição de acesso, no ano que vem, pode ter uma participação recorde já que Vilavelhense, Aracruz, Castelo, Castelense, Sport-ES, Linhares, GEL, Esse, Veneciano, Doze e São Mateus demonstraram interesse em participar. Além disso, o Aster Brasil Futebol Clube, recém-filiado, também vem para o certame.
A fórmula de disputa da Série B vai ser confirmada a partir da definição do número de participantes. A ideia inicial da Federação é de que todos os times se enfrentassem em dois turnos, na primeira fase. Porém, alguns dirigentes sugeriram que os clubes fossem divididos em duas chaves.
Na próxima reunião do Conselho Arbitral, prevista para meados de novembro, será batido o martelo sobre as questões do número de participantes e do formato de disputa.
Limite de jogadores acima de 23 anos
Assim como foi em 2018, no ano que vem a Série B Capixaba terá o limite de seis jogadores com idades acima de 23 anos, em cada equipe, por jogo. A questão foi debatida pelos clubes e aceita pela Federação de Futebol (FES). Também está mantido o número máximo de seis atletas amadores em cada time, por partida.

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