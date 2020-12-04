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Com nova vitória, Grêmio aumenta série invicta para 15 jogos

Com triunfo em cima do Guaraní, o Tricolor chegou a marca de 12 vitórias e 3 empates...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 23:58

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 23:58

Crédito: AFP
O Grêmio embalou de vez. Na noite desta quinta-feira, o Tricolor derrotou o Guaraní-PAR e carimbou a sua vaga para as quartas de final da Libertadores.Como se não bastasse uma vaga entre os oito melhores do torneio continental, o time comandado por Renato Portaluppi manteve o bom momento na temporada e chegou aos 15 jogos de invencibilidade.
Desde a derrota para o Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio engatou 12 vitórias e 3 empates.
Em busca do tetracampeonato continental, o Grêmio mede forças com o Santos nas oitavas de final da Libertadores.

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