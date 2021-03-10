Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com menção à Charanga Rubro-Negra, Marcos Braz propõe 'Dia Municipal da Paz nos Estádios'
futebol

Com menção à Charanga Rubro-Negra, Marcos Braz propõe 'Dia Municipal da Paz nos Estádios'

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz está cumprindo mandato de vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 12:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 12:35
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O vereador Marcos Braz (PL) propôs a inclusão do "Dia Municipal da Paz nos Estádio", a ser celebrado anualmente no segundo domingo de outubro, no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. O projeto de lei, apresentado à Câmara Municipal, faz menção ao mês da fundação da Charanga Rubro-Negra, do Flamengo, primeira torcida organizada do país, fundada em 1942.
- O projeto de lei em destaque tem o intuito de difundir a cultura de paz nos estádios no Município do Rio de Janeiro. O mês em referência do Dia Municipal da Paz nos Estádios, é o dia da fundação da primeira torcida organizada do Brasil a Charanga Rubro Negra, torcida conhecida pela alegria familiar e irreverência da cultura de paz nos estádios - justificou o vereador Marcos Braz, que ainda relembrou o apoio da Charanga dado à Seleção nos anos 1940 e 50.
O projeto de Marcos Braz, VP do Flamengo, foi distribuído, em fevereiro, para as Comissões de Justiça e Redação; de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público; de Cultura; e de Esportes e Lazer, que ainda não deram seus pareceres.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados