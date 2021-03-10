Com menção à Charanga Rubro-Negra, Marcos Braz propõe 'Dia Municipal da Paz nos Estádios'

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

O vereador Marcos Braz (PL) propôs a inclusão do "Dia Municipal da Paz nos Estádio", a ser celebrado anualmente no segundo domingo de outubro, no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. O projeto de lei, apresentado à Câmara Municipal, faz menção ao mês da fundação da Charanga Rubro-Negra, do Flamengo, primeira torcida organizada do país, fundada em 1942.

- O projeto de lei em destaque tem o intuito de difundir a cultura de paz nos estádios no Município do Rio de Janeiro. O mês em referência do Dia Municipal da Paz nos Estádios, é o dia da fundação da primeira torcida organizada do Brasil a Charanga Rubro Negra, torcida conhecida pela alegria familiar e irreverência da cultura de paz nos estádios - justificou o vereador Marcos Braz, que ainda relembrou o apoio da Charanga dado à Seleção nos anos 1940 e 50.