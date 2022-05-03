Com maratona de jogos em maio, mês será de decisões para o Corinthians na temporada

O Corinthians iniciou o mês de maio com vitória por 1 a 0 diante do Fortaleza no Brasileirão, reassumindo a liderança da competição. No quinto mês do ano, o Timão disputará mais oito jogos, e algumas partidas terão peso decisivo para a temporada do clube.> GALERIA - Fotos da nova camisa do Corinthians, que faz homenagem a 2012

O primeiro compromisso é um dos mais importantes. O Alvinegro viaja até a Colômbia onde enfrenta o Deportivo Cali, pela quarta rodada da Libertadores.

O Corinthians lidera o Grupo E com seis pontos, e caso vença os colombianos ficará muito perto da vaga ao mata-mata na competição. Uma derrota deixara o grupo ainda mais embolado, e aumentará o peso para o duelo contra o Boca Juniors na Bombonera.

> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão na Libertadores

A aguardada partida contra os Xeneizes acontece no dia 17 de maio. Antes disso, o Timão enfrenta dois times que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro: Red Bull Bragantino (2º colocado) e Internacional (9º colocado)

Entre os jogos contra o Massa Bruta e o Colorado, os comandados de Vítor Pereira recebem a Portuguesa-RJ na Neo Química Arena, no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Apesar do empate por 1 a 1 em Londrina, a tendência é que o português use novamente uma equipe mista, com mais garotos e jogadores da base, tendo em vista a diferença técnica das equipes e o calendário do time do Parque São Jorge.

Após a partida contra o Boca Juniors na Bombonera, o Corinthians recebe o São Paulo pelo Brasileirão, na tentativa de vencer o seu primeiro clássico na temporada. O Timão disputou cinco clássicos até aqui, e foi derrotado em todos. O calendário da equipe em maio termina com o Always Ready e América-MG, ambos em casa.

Das três competições, o foco principal do clube é avançar de fase na Libertadores. Com dois jogos fora de casa, contra os adversários mais fortes e cascudos, a equipe de Vítor Pereira vai precisar pontuar longe de seus domínios para estar nas oitavas de final.

Na Copa do Brasil, com o apoio da torcida, a tendência é que o Corinthians elimine a Lusa carioca mesmo com uma equipe mista. Já no Brasileirão, dos 12 pontos em disputa, o Timão vai precisar de um aproveitamento superior a 50% para seguir no G4 e na disputa pela ponta da tabela.

JOGOS DO CORINTHIANS EM MAIO04/05 - 21h - Deportivo Cali x Corinthians - Libertadores, fase de grupos08/05 - 18h - Red Bull Bragantino x Corinthians - Brasileirão​11/05 - 21h30 - Corinthians x Portuguesa-RJ - Copa do Brasil, terceira fase, volta​14/05 - 19h - Internacional x Corinthians - Brasileirão17/05 - 21h30 - Boca Juniors x Corinthians - Libertadores, fase de grupos​22/05 - 16h - Corinthians x São Paulo - Brasileirão26/05 - 21h - Corinthians x Always Ready - Libertadores, fase de grupos29/05 - 18h - Corinthians x América-MG - Brasileirão

SITUAÇÃO DO CORINTHIANS EM CADA COMPETIÇÃO:Libertadores - Líder do grupo com seis pontos em três jogosCopa do Brasil - Empate por 1 a 1 contra a Portuguesa-RJ no jogo de ida da terceira faseBrasileirão - Líder com nove pontos em quatro jogos; 75% de aproveitamento