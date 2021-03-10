Com Manchester United X Milan, ESPN e Fox Sports transmitem oitavas da Liga Europa nesta quinta

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As partidas de oitavas de final da UEFA Europa League serão atrações dos canais esportivos da The Walt Disney Company a partir desta quinta-feira (11). Manchester United, Milan, Ajax, Arsenal, Tottenham e outros gigantes do futebol europeu estão na disputa pelo título da competição e os confrontos serão transmitidos de forma exclusiva pelos canais ESPN e Fox Sports em dois horários: 14h55h e 17h (de Brasília).

Veja a tabela do InglêsO Manchester United, dos brasileiros Fred e Alex Telles, é o vice-líder da Premier League e vem embalado para o confronto da Europa League após a vitória sobre o rival Manchester City. Em partida que será destaque do Fox Sports nesta quinta, às 14h55, os ingleses enfrentarão o tetracampeão mundial Milan, de Ibrahimovic e Donnarumma. O jogo terá narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Calçade e Carlos Eugênio Simon.

Já às 17h outros dois clubes ingleses entram em campo. O Tottenham, de José Mourinho, receberá o Dinamo Zagreb, com transmissão da ESPN Brasil. A partida terá narração de Paulo Andrade e comentários de Mario Marra. No Fox Sports, o destaque será o duelo entre Olympiacos e Arsenal, dos brasileiros David Luiz e Willian. A equipe de transmissão será composta por João Guilherme e Osvaldo Pascoal.

Confira os jogos da UEFA Europa League nesta quinta (horário de Brasília):