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Com Manchester United X Milan, ESPN e Fox Sports transmitem oitavas da Liga Europa nesta quinta

Confrontos de oitavas de final da Europa League serão atrações dos canais Disney a partir nesta quinta-feira...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:16
Crédito: STU FORSTER / POOL / AFP
As partidas de oitavas de final da UEFA Europa League serão atrações dos canais esportivos da The Walt Disney Company a partir desta quinta-feira (11). Manchester United, Milan, Ajax, Arsenal, Tottenham e outros gigantes do futebol europeu estão na disputa pelo título da competição e os confrontos serão transmitidos de forma exclusiva pelos canais ESPN e Fox Sports em dois horários: 14h55h e 17h (de Brasília).
Veja a tabela do InglêsO Manchester United, dos brasileiros Fred e Alex Telles, é o vice-líder da Premier League e vem embalado para o confronto da Europa League após a vitória sobre o rival Manchester City. Em partida que será destaque do Fox Sports nesta quinta, às 14h55, os ingleses enfrentarão o tetracampeão mundial Milan, de Ibrahimovic e Donnarumma. O jogo terá narração de Nivaldo Prieto e comentários de Paulo Calçade e Carlos Eugênio Simon.
Já às 17h outros dois clubes ingleses entram em campo. O Tottenham, de José Mourinho, receberá o Dinamo Zagreb, com transmissão da ESPN Brasil. A partida terá narração de Paulo Andrade e comentários de Mario Marra. No Fox Sports, o destaque será o duelo entre Olympiacos e Arsenal, dos brasileiros David Luiz e Willian. A equipe de transmissão será composta por João Guilherme e Osvaldo Pascoal.
Confira os jogos da UEFA Europa League nesta quinta (horário de Brasília):
14:55 Fox Sports: Manchester United x Milan - UEFA Europa League: Oitavas-de-Final14:55 ESPN 2: Ajax x Young Boys - UEFA Europa League: Oitavas-de-Final17:00 ESPN Brasil: Dinamo Zagreb x Tottenham - UEFA Europa League: Oitavas-de-Final17:00 Fox Sports: Olympiacos x Arsenal - UEFA Europa League: Oitavas-de-Final17:00 ESPN: Roma x Shakhtar Donetsk - UEFA Europa League: Oitavas-de-Final

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