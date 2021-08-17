Com mais um ano de contrato, Mattheus Oliveira interessa a clubes de Portugal e Holanda

Com passagem pelo Coritiba no Brasileirão-2020, o meia Mattheus Oliveira está entrando no seu último ano de contrato com os Leões e tem chamado a atenção de clubes de Portugal, Holanda e até Grécia.Com a possibilidade de assinar um pré-contrato em janeiro de 2022 e sair sem custos do Sporting, times da primeira divisão portuguesa já entraram em contato com o atleta. Também houve conversas com holandeses e gregos.