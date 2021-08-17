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Com mais um ano de contrato, Mattheus Oliveira interessa a clubes de Portugal e Holanda

O meio-campo, filho de Bebeto, tem contrato com o Sporting-POR até 2022...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 19:29

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 19:29
Crédito: Divulgação/Sporting
Com passagem pelo Coritiba no Brasileirão-2020, o meia Mattheus Oliveira está entrando no seu último ano de contrato com os Leões e tem chamado a atenção de clubes de Portugal, Holanda e até Grécia.Com a possibilidade de assinar um pré-contrato em janeiro de 2022 e sair sem custos do Sporting, times da primeira divisão portuguesa já entraram em contato com o atleta. Também houve conversas com holandeses e gregos.
Filho do campeão mundial Bebeto, Mattheus chegou ao Sporting em 2017, vindo do Estoril. O jogador também defendeu a camisa do Vitória Guimarães, time da elite do Campeonato Português.
O jogador conquistou a Taça da Liga na sua primeira temporada pelo gigante português e também fez parte do elenco do Flamengo campeão da Copa do Brasil em 2013.

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