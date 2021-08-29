Com mais minutos, Michael dobra seu número de assistências em relação a 2020

Crédito: Michael tem sido uma das armas de Renato Gaúcho (Marcelo Cortes/Flamengo

Autor de um dos gols na goleada de 4 a 0 sobre o Grêmio, no meio de semana, pela Copa do Brasil, Michael voltou a ser participativo com a camisa do Flamengo neste sábado. Contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, em outro atropelo rubro-negro pelo mesmo placar, o atacante foi responsável por dar a assistência para Gabigol completar seu segundo hat-trick na competição.

Esse foi o oitavo passe para gol do rápido ponta nesta temporada, o segundo no Brasileirão - os outros seis foram no Carioca. Com menos jogos em 2021, porém, mais minutos, Michael já tem o dobro de assistências de seu ano de estreia pelo clube. Inclusive, supera também em número de gols. Veja o comparativo:

MICHAEL EM 202043 jogos (10 como titular)1333 minutos em campo4 gols4 assistências8 participações diretas em gol1 participação a cada 166 minutos​

MICHAEL EM 202137 jogos (22 como titular)2112 minutos em campo6 gols8 assistências14 participações diretas em gol1 participação a cada 150 minutos