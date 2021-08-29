Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com mais minutos, Michael dobra seu número de assistências em relação a 2020

Atacante serviu Gabigol mais uma vez neste sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 08:40

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 08:40

Crédito: Michael tem sido uma das armas de Renato Gaúcho (Marcelo Cortes/Flamengo
Autor de um dos gols na goleada de 4 a 0 sobre o Grêmio, no meio de semana, pela Copa do Brasil, Michael voltou a ser participativo com a camisa do Flamengo neste sábado. Contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, em outro atropelo rubro-negro pelo mesmo placar, o atacante foi responsável por dar a assistência para Gabigol completar seu segundo hat-trick na competição.
Esse foi o oitavo passe para gol do rápido ponta nesta temporada, o segundo no Brasileirão - os outros seis foram no Carioca. Com menos jogos em 2021, porém, mais minutos, Michael já tem o dobro de assistências de seu ano de estreia pelo clube. Inclusive, supera também em número de gols. Veja o comparativo:
MICHAEL EM 202043 jogos (10 como titular)1333 minutos em campo4 gols4 assistências8 participações diretas em gol1 participação a cada 166 minutos​
MICHAEL EM 202137 jogos (22 como titular)2112 minutos em campo6 gols8 assistências14 participações diretas em gol1 participação a cada 150 minutos
* Com dados do site OGol

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados