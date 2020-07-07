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Com mais de 840 mil novos inscritos, Flamengo lidera marca história no YouTube

A plataforma de vídeos foi o grande motor de crescimento do Rubro-Negro ao concentrar cerca de 70% de todo o resultado do clube nos últimos 30 dias. Saiba mais sobre a pesquisa...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 17:00

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:00

Crédito: Reprodução / Instagram
Recordes e mais recordes também fora de campo. Apesar dos contratempos do último fim de semana em relação à transmissão de jogo em plataforma de streaming, o Flamengo tem conseguido números respeitáveis quanto à captação de novas inscrições em seu canal no YouTube, a "FlaTV".
Segundo pesquisa do "IBOPE Repucom", apenas nos últimos 30 dias, o YouTube somou 1,1 milhão de novos inscritos nas contas oficiais dos clubes de futebol - valor cinco vezes superior à média de crescimento mensal da rede social. E o Flamengo foi o grande responsável por esta adesão histórica ao YouTube.
A "FlaTV" foi o canal que mais cresceu no período, com 840 mil novos inscritos no último mês. A plataforma de vídeos foi o grande motor de crescimento do clube ao concentrar cerca de 70% de todo o resultado rubro-negro no período, conforme apontam os dados da pesquisa.
Outro feito importante é que os 840 mil novos inscritos na "FlaTV" correspondem a quase 80% de todas as inscrições no YouTube entre os 50 clubes brasileiros monitorados. Veja o gráfico abaixo: O pico do crescimento do Flamengo no YouTube ocorreu em 1º de julho, dia da partida contra o Boavista, pela Taça Rio, transmitida com exclusividade e gratuitamente pela "FlaTV". Apenas neste dia, o clube somou mais de meio milhão de novas inscrições, ou mais de 60% dos 840 mil inscritos conquistados durante os últimos 30 dias. Como consequência, a "FlaTV" registrou crescimento do canal de 25% em relação ao levantamento do mês anterior, e conta, atualmente, com mais de 4,7 milhões de inscritos (ao fechar os números para divulgação, a pesquisa externou o canal ainda com 4,2 milhões de inscritos).
O Rubro-Negro ainda liderou o crescimento no TikTok, Instagram e Twitter, e se destaca como o que mais evoluiu seu alcance digital ao expandir o tamanho de sua base total em 4% somente no último mês - o melhor resultado dos 30 maiores clubes do ranking.
Nesta quarta-feira, cabe destacar, a final da Taça Rio, entre Fluminense e Flamengo, a partir das 21h30, será transmitida com exclusividade pela "FluTV", já que o Tricolor é o mandante. Na "FlaTV", o torcedor só poderá ouvir o jogo.

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