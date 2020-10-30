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Com lesão no testículo, James Rodríguez desfalca Everton no Inglês

Meia colombiano sofreu bolada na região no clássico contra o Liverpool e ainda está com hematoma. Líder do Inglês, Everton enfrenta o Newcastle neste domingo...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 13:24
Crédito: AFP
James Rodríguez voltará a desfalcar o Everton neste fim de semana. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, o treinador Carlo Ancelotti confirmou que o meia italiano está fora da partida contra o Newcastle, válida pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.
- Ele está com um probleminha, precisa descansar e estará disponível para a próxima partida - disse o técnico italiano.O "probleminha" em questão é um hematoma no testículo, provocado por uma bolada que o atleta levou durante o clássico contra o Liverpool, há duas semanas. Mesmo assim, James participou e foi titular partida seguinte do Everton, a derrota para o Southampton, mas apresentou dificuldades em correr no fim do jogo.
Na lista de desfalques, ele se junta aos companheiros Richarlison e Lucas Digne, ambos suspensos. Outro lesionado que não viajou a Newcastle é o lateral irlandês Seamus Coleman.

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