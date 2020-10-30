Com lesão no testículo, James Rodríguez desfalca Everton no Inglês

James Rodríguez voltará a desfalcar o Everton neste fim de semana. Em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, o treinador Carlo Ancelotti confirmou que o meia italiano está fora da partida contra o Newcastle, válida pela 7ª rodada do Campeonato Inglês.

- Ele está com um probleminha, precisa descansar e estará disponível para a próxima partida - disse o técnico italiano.O "probleminha" em questão é um hematoma no testículo, provocado por uma bolada que o atleta levou durante o clássico contra o Liverpool, há duas semanas. Mesmo assim, James participou e foi titular partida seguinte do Everton, a derrota para o Southampton, mas apresentou dificuldades em correr no fim do jogo.