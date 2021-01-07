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Com jovens da base, Palmeiras vira chave para o Brasileirão em reapresentação

Dividindo atenções com a Libertadores, Abel Ferreira comandou treino pensando no Sport...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 20:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 20:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O elenco alviverde fez o seu primeiro trabalho da semana na Academia de Futebol na tarde desta quinta-feira (7), após retornar da Argentina com uma uma grande vantagem na bagagem pela Libertadores. Virando a chave e pensando no Brasileirão, Abel Ferreira teve quase todo elenco do Palmeiras à disposição na atividade de hoje.
A novidade do treinamento foram as presenças de jovens promessas do sub-20, como o goleiro Mateus, os laterais-direitos Ramon Rocha e Garcia, os zagueiros Carlos e Helder, o lateral-esquerdo Vanderlan, os meio-campistas Ramon Cesar, Vitinho, Pedro Bicalho e Caio Cunha e os atacantes Pedro Acacio, Marcelinho, Fabricio e Robinho. O zagueiro Henri cumpre transição física.
O técnico do Verdão fez um treino técnico e tático, onde corrigiu alguns detalhes de marcação, saída de bola e finalizações. Os jogadores que possuíam níveis elevados de desgaste deixaram a atividade mais cedo. Patrick de Paula, suspenso para o duelo da Libertadores na semana que vem, deve atuar sem restrições contra o Sport.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> R10 no Flamengo, Imperador no Corinthians… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiro
O Alviverde Imponente volta a treinar nesta sexta-feira (8), a partir das 10h (horário de Brasília), na Academia de Futebol, e viaja para o Recife já na parte da tarde, onde jogará às 19h de sábado, na Ilha do Retiro.

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