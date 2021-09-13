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futebol

Com Jorge em campo, Palmeiras inicia preparação para enfrentar Chapecoense

Lateral foi contratado em julho, mas ainda não entrou em campo pelo Maior Campeão Nacional...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 18:32

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 18:32

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após perder por 3 a 1 para o Flamengo, o Palmeiras se reapresentou, nesta segunda-feira (13), na Academia de Futebol e iniciou os trabalhos visando o confronto contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Em campo, o lateral Jorge participou de todas as atividades com o restante do elenco.
Vai começar a fase de grupos da Champions! Confira os destaques, datas e horários dos jogos da primeira rodada
Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra a equipe carioca permaneceram na parte interna do centro de excelência e realizaram trabalhos regenerativos.
Veja a tabela completa do BrasileirãoContanto com todo o restante do elenco, Abel Ferreira propôs uma atividade dividindo a equipe em dois grupos e utilizando três curingas e focando em posse de bola e troca de passes em campo demarcado por quatro mineralizas. Na sequência, contanto com os goleiros, foram feitos mais dois trabalhos.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo sábado (18), às 17h (horário de Brasília), contra a Chapecoense.

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