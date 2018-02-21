Com jogadores da base e reforços, Rio Branco se reapresenta para a Série B

Já em preparação para a Série B do Capixabão, parte do elenco do Rio Branco que vai lutar pelo acesso se apresentou na tarde da última terça-feira (20), no CT do Bandes, em Bicanga, na Serra.

O técnico Erich Bomfim terá à disposição alguns jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior este ano. Algumas novidades também marcaram presença, como os atacantes Andinho (ex-Doze) e Ramon (ex-Atlético Itapemirim). Já os principais reforços serão anunciados nos próximos dias, inclusive no evento que marca o lançamento do Novo Rio Branco, na próxima sexta-feira (23).

A reapresentação do Rio Branco aconteceu em Bicanga, na Serra Crédito: Thiago Felix/Rio Branco

Na tarde de terça-feira, os jogadores tiveram uma conversa com o presidente César Costa e nesta quarta-feira passam por exames físicos. Os treinos começam nesta quinta-feira. O Rio Branco estreia na Série B do Capixabão no dia 24 de março, diante do Aracruz, no estádio do Bambu.

Confira o elenco que se apresentou

Goleiros

Lucas Araújo

Felício

Laterais

Luiz Fernando

Felipe da Silva (Filipinho)

Paulo Henrique

Thallison Gama

Jhonatan Santos

Zagueiros

Rhamon Mexicano

Gerlan Chagas

Leonardo Xavier

Luís Cláudio Junior (Kal Jr)

Volantes e Meias

Lucas Martins

Mateus Barbosa (China)

Mariano Silva

Lucas Olímpio

Arthur Martins

Hícaro Braz

Hugo Santos

Mateus Vidal

Jonathan Alvarenga

Atacantes

Jean Broetto

Daniel Martins (Caveira)

Wanderson Dias (Andinho)

Ramon Bastos

Lucas Nascimento

Kevin Falcão

Jhonatan Neves