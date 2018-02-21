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Com jogadores da base e reforços, Rio Branco se reapresenta para a Série B

Erich Bomfim terá à disposição alguns jogadores que disputaram a Copa São Paulo. Novidades devem chegar nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 20:23

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 20:23

Já em preparação para a Série B do Capixabão, parte do elenco do Rio Branco que vai lutar pelo acesso se apresentou na tarde da última terça-feira (20), no CT do Bandes, em Bicanga, na Serra.
O técnico Erich Bomfim terá à disposição alguns jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior este ano. Algumas novidades também marcaram presença, como os atacantes Andinho (ex-Doze) e Ramon (ex-Atlético Itapemirim). Já os principais reforços serão anunciados nos próximos dias, inclusive no evento que marca o lançamento do Novo Rio Branco, na próxima sexta-feira (23).
A reapresentação do Rio Branco aconteceu em Bicanga, na Serra Crédito: Thiago Felix/Rio Branco
Na tarde de terça-feira, os jogadores tiveram uma conversa com o presidente César Costa e nesta quarta-feira passam por exames físicos. Os treinos começam nesta quinta-feira. O Rio Branco estreia na Série B do Capixabão no dia 24 de março, diante do Aracruz, no estádio do Bambu.
Confira o elenco que se apresentou
Goleiros
Lucas Araújo
Felício
Laterais
Luiz Fernando
Felipe da Silva (Filipinho)
Paulo Henrique
Thallison Gama
Jhonatan Santos
Zagueiros
Rhamon Mexicano
Gerlan Chagas
Leonardo Xavier
Luís Cláudio Junior (Kal Jr)
Volantes e Meias
Lucas Martins
Mateus Barbosa (China)
Mariano Silva
Lucas Olímpio
Arthur Martins
Hícaro Braz
Hugo Santos
Mateus Vidal
Jonathan Alvarenga
Atacantes
Jean Broetto
Daniel Martins (Caveira)
Wanderson Dias (Andinho)
Ramon Bastos
Lucas Nascimento
Kevin Falcão
Jhonatan Neves
Lucas Nascimento

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