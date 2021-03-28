Com gols de Belotti e Locatelli, Itália vence a Bulgária pelas Eliminatórias

Neste domingo, Bulgária e Itália se enfrentaram no Vasil Levski National Stadium pela 2ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com vitória italiana, com gols de Belotti e Locatelli.
GOL DE PÊNALTINo final da primeira etapa, a Itália teve a sua única grande chance dos 45 minutos iniciais, quando o árbitro assinalou um pênalti. O atacante Andrea Belotti, do Torino, acertou a cobrança e marcou o primeiro gol italiano na partida.
BULGÁRIA POUCO TENTAA Itália, apesar de ter o pênalti como sua única grande chance, havia conseguido criar oportunidades de ataque, mesmo não sendo eficaz nelas. A Bulgária, no entanto, não conseguiu criar, e finalizou apenas uma vez no primeiro tempo.
MAIS DO MESMOPara a Seleção da Bulgária, o segundo tempo não mostrou nada de diferente, e a equipe treinada por Yasen Petrov seguiu sem criar chances (foram apenas dois chutes travados), e defender sempre que os italianos chegavam ao ataque com perigo.
CONCLUIUAo contrário do futebol apresentando na primeira etapa da partida deste domingo, a Itália conseguiu ser melhor na segunda parte do jogo, e criou mais chances de ataque. Aos 32 minutos, Lorenzo Insigne deu a assistência para Manuel Locatelli fechar o placar.
SEQUÊNCIABulgária e Itália entram em campo em partidas diferentes às 15:45h (de Brasília) desta quarta-feira. Os búlgaros enfrentam a Irlanda do Norte, e os italianos atuam contra a Lituânia.