Com gol polêmico, Chelsea vence Crystal Palace fora de casa

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Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu o Crystal Palace por 3 a 2. Giroud, Pulisic e Abraham marcaram para os Blues, enquanto Zaha e Benteke descontaram para os mandantes.

POLÊMICAO primeiro gol da partida, marcado por Giroud, surgiu de uma polêmica. Willian recebeu na ponta e, marcado por Cahill, viu o zagueiro se lesionar no meio da jogada. O brasileiro continuou o lance, invadiu a área sozinho e tocou para o francês abrir o placar. Os jogadores do Crystal Palace reclamaram muito do lance.

GOLAÇO!Zaha marcou um lindo gol. O atacante do Crystal Palace recebeu, carregou e soltou uma bomba no ângulo de Kepa. Uma pintura!

QUE FASEWillian vive excelente fase depois do retorno do Campeonato Inglês. O brasileiro deu duas assistências na partida e fez mais um grande jogo. Mostra que merece uma renovação de contrato.

SUFOCO NO FIMO Crystal Palace assustou no final e poderia ter empatado a partida, mas perdeu algumas chances. O Chelsea sai com um resultado muito importante e encaminha cada vez mais a classificação para a Champions League.