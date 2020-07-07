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futebol

Com gol polêmico, Chelsea vence Crystal Palace fora de casa

Brasileiro Willian fez mais uma grande partida com a camisa dos Blues pela Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 18:59

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 18:59

Crédito: PETER CZIBORRA / POOL / AFP
Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea venceu o Crystal Palace por 3 a 2. Giroud, Pulisic e Abraham marcaram para os Blues, enquanto Zaha e Benteke descontaram para os mandantes.
POLÊMICAO primeiro gol da partida, marcado por Giroud, surgiu de uma polêmica. Willian recebeu na ponta e, marcado por Cahill, viu o zagueiro se lesionar no meio da jogada. O brasileiro continuou o lance, invadiu a área sozinho e tocou para o francês abrir o placar. Os jogadores do Crystal Palace reclamaram muito do lance.
GOLAÇO!Zaha marcou um lindo gol. O atacante do Crystal Palace recebeu, carregou e soltou uma bomba no ângulo de Kepa. Uma pintura!
QUE FASEWillian vive excelente fase depois do retorno do Campeonato Inglês. O brasileiro deu duas assistências na partida e fez mais um grande jogo. Mostra que merece uma renovação de contrato.
SUFOCO NO FIMO Crystal Palace assustou no final e poderia ter empatado a partida, mas perdeu algumas chances. O Chelsea sai com um resultado muito importante e encaminha cada vez mais a classificação para a Champions League.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNo sábado (11), o Chelsea visita o Sheffield United, às 13h30 (horário de Brasília). Já no domingo (12), o Crystal Palace recebe o Aston Villa, às 10h15.

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