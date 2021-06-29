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Com gol no fim, Flamengo vence o Cruzeiro e mantém liderança no Brasileiro Sub-17

Matheus França marca aos 39 minutos do segundo tempo e Cruzeiro desperdiça pênalti em seguida, na Arena do Jacaré...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 19:05

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 19:05

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Em duelo equilibrado e decidido nos minutos finais, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta terça-feira, na Arena do Jacaré, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Sub-17. O gol da vitória rubro-negra foi marcada pelo meia Matheus França, aos 39 minutos do segundo tempo.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoTABELA E PRÓXIMA RODADA
Com o resultado, o Flamengo chegou aos 21 pontos e manteve a liderança do Grupo A, com dois pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras (19). Já o Cruzeiro permanece na quarta posição, com 14 pontos.
A equipe sub-17 do Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 15h (de Brasília), para encarar o Bahia, na Gávea, pela última rodada da fase de grupos Brasileirão da categoria. No mesmo horário, o Cruzeiro visita o Atlético-GO, em Goiânia.O JOGO
Em duelo da parte de cima da tabela, Flamengo e Cruzeiro protagonizaram um primeiro tempo marcado pela alta intensidade e pelo equilíbrio. Após um início de estudo, ambas as equipes se arriscaram no ataque, tiveram momentos de pressão e criaram chances de perigo. Os goleiros, no entanto, levaram a melhor e o placar não foi alterado na primeira etapa.
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Após o intervalo, o jogo seguiu aberto com os dois times buscando a vitória. Com mais qualidade individual, o Flamengo passou a pressionar o rival a partir da segunda metade da etapa final e foi premiado com um gol aos 39 minutos: Petterson cobrou escanteio no primeiro pau e Matheus França se antecipou ao zagueiro para balançar as redes.
Atrás do placar, o Cruzeiro teve grande chance para igualar o placar logo em seguida. Aos 41', Renan Júnior invadiu a área em velocidade e foi derrubado. Na cobrança de pênalti, Vitor Roque acertou o travessão e desperdiçou a oportunidade.

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