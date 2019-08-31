Home
Com gol no fim, Desportiva vence o Rio Branco no clássico da Copa ES

Com gol no fim, Desportiva vence o Rio Branco no clássico da Copa ES

Matheus Bidick, em cobrança de pênalti sofrido por ele próprio, fez o gol da vitória grená no Engenheiro Araripe

Murilo Cuzzuol

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 20:16

 - Atualizado há 6 anos

Matheus Bidick, de pênalti, fez o gol que garantiu a vitória grená sobre o Rio Branco Crédito: Daniel Pasti

Parecia que o maior clássico do futebol capixaba terminaria sem gols, mas coube ao atacante Matheus Bidick evitar que Desportiva e Rio Branco encerrassem a partida desse sábado (31), sem que a bola estufasse a rede na partida realizada no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, válido pela 4ª rodada da Copa Espírito Santo. Há sete anos que esse jogão não acontecia pela competição. Antes da partida, houve confusão entre as torcidas e uma pessoa acabou ferida.

Na reta final da segunda, o próprio atacante grená sofreu pênalti em lance onde dividiu com o goleiro Diogo, do Rio Branco. Após alguns minutos de demora, o atacante da Locomotiva cobrou forte e superou o arqueiro adversário, já aos 42 minutos da segunda etapa.

ASSISTA AO GOL DA VITÓRIA GRENÁ

Os melhores momentos ficaram mesmo para o fim do jogo. Após o gol grená, o Rio Branco por pouco não empatou já nos acréscimos, mas Erick Bahia jogou para fora a chance de igualar o marcador.

> Vitória vence com três de Carlos Vitor e assume a ponta da Copinha

Com a vitória, a Desportiva chegou a nove pontos e ocupa a quarta colocação na competição. Já o time capa-preta, com cinco, é apenas o quinto colocado. O Vitória, com dez, assim como o Real Noroeste e Serra, que empataram em 1 a 1, lidera a Copinha.

