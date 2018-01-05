Com gol de pênalti nos acréscimos, Rio Branco perde para o Audax

Aos 52 minutos do segundo tempo o Rio Branco deixou escapar um pontinho sagrado diante do Audax, empate que deixaria a equipe capixaba mais próxima da classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Os jogadores do time alvinegro reclamaram do tempo de acréscimo, quando ocorreu o pênalti convertido por Vinícius Balotelli, que definiu o placar de 1 a 0 para o clube paulista.
Depois de segurar o resultado de igualdade sem grandes sustos durante os 90 minutos - apesar de ter criado pouco -, a equipe capa-preta vacilou na marcação no fim e o adversário não perdoou. Após cruzamento na área, a bola tocou na mão do zagueiro Junior e foi marcada a penalidade. Coube ao atacante Balotelli fazer a cobrança e dar números finais à partida.
Agora o clube do Espírito Santo tem dois confrontos difíceis pela frente para tentar arrancar pontos dos adversários. O próximo rival é o Atlético-MG, no domingo (07), às 19 horas, duelo em que o Brancão joga a vida para continuar vivo no torneio nacional. Isso porque a partir de agora empatar já não pode ser visto como algo positivo. O Alvinegro fecha a fase de grupos diante do União Barbarense, na quarta (10), às 14 horas.