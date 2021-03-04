Com gol de pênalti, Ituano supera o São Bento e segue 100% no Paulistão

Crédito: O gol do Ituano saiu na primeira etapa (Miguel Schincariol/Ituano

Na tarde dessa quinta-feira (4), o Ituano venceu o clássico regional, contra São Bento, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, por 1 a 0, com gol de Iago na primeira etapa. A equipe de Vinicius Bergantin dá um passo importante no "grupo da morte", que tem ainda Palmeiras, Bragantino e Novorizontino.

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O gol saiu após o árbitro Thiago Duarte Peixoto ver um toque de mão dentro da área do zagueiro Dirceu. Iago converteu a penalidade e fez o único gol de um jogo que foi prejudicado pela forte chuva que caiu em Itu no começo da partida.

Os mandantes controlaram a posse de bola e só não aumentaram a vantagem pois o goleiro Luiz Daniel fez duas boas defesas. O Bentão encontrou poucos espaços para atacar e quase não ameaçou a meta de Edson.