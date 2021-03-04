Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol de pênalti, Ituano supera o São Bento e segue 100% no Paulistão

Iago decidiu o clássico regional ainda na primeira etapa. A equipe de Vinicius Bergantin venceu o Bentão, que ainda não pontuou no estadual por 1 a 0...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:59
Crédito: O gol do Ituano saiu na primeira etapa (Miguel Schincariol/Ituano
Na tarde dessa quinta-feira (4), o Ituano venceu o clássico regional, contra São Bento, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, por 1 a 0, com gol de Iago na primeira etapa. A equipe de Vinicius Bergantin dá um passo importante no "grupo da morte", que tem ainda Palmeiras, Bragantino e Novorizontino.
Muita coisa mudou! Veja quem são agora os técnicos dos times das Séries A e B
O gol saiu após o árbitro Thiago Duarte Peixoto ver um toque de mão dentro da área do zagueiro Dirceu. Iago converteu a penalidade e fez o único gol de um jogo que foi prejudicado pela forte chuva que caiu em Itu no começo da partida.
Os mandantes controlaram a posse de bola e só não aumentaram a vantagem pois o goleiro Luiz Daniel fez duas boas defesas. O Bentão encontrou poucos espaços para atacar e quase não ameaçou a meta de Edson.
VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Com a vitória, o Galo soma seis pontos e assume a liderança do Grupo C do Paulistão, dois a mais que o Red Bull Bragantino. Já o São Bento ainda não somou pontos e segue na lanterna do Grupo B, atrás de Ponte Preta, Ferroviária e São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados