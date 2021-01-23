  • Com gol contra de brasileiro, Arsenal perde para o Southampton e é eliminado da FA Cup
Com gol contra de brasileiro, Arsenal perde para o Southampton e é eliminado da FA Cup

Em um dia de azar, Gabriel Magalhães acaba marcando contra e define o placar que tira os Gunners da competição. Os Saints vão encarar o Wolverhampton na próxima fase...
LanceNet

23 jan 2021 às 11:10

Crédito: Reprodução/Twitter
Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Arsenal foi eliminado da competição, neste sábado. Os Gunners foram derrotados pelo Southampton, por 1 a 0 e deram adeus à competição mais antiga do futebol. O brasileiro Gabriel Magalhães marcou, contra, o único gol da partida.Mandante melhor
Jogando em casa, o Southampton tomou conta das ações da partida. Os Saints conseguiram criar boas chances e deram dor de cabeça à defesa do Arsenal.
Azar brasileiro
O primeiro tempó não foi muito positivo para o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal. O brasileiro tentou cortar o cruzamento de Walker-Peters e acabou desviando contra o próprio gol, dando a vantagem para o Southampton.
Arsenal ofensivo​Atrás no placar, os Gunners voltaram com tudo para o segundo tempo. A equipe dominou a posse de bola e criou muitas chances. No entanto, o Southampton conseguiu se segurar na defesa.
Sequência
Classificado, o Southampton vai encarar o Wolverhampton na próxima fase da Copa da Inglaterra. Já o Arsenal, volta as suas atenções para a Premier League e a Liga Europa.

Viu algum erro?
