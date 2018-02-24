Com Felipe suspenso, Edgar ganha chance no gol da Desportiva

Aquele famoso jogo de seis pontos. É dessa forma que Desportiva e Espírito Santo encaram a partida deste sábado (24), às 16 horas, no Kleber Andrade. Empatados, com oito pontos, os times vêem uma vitória no Klebão como fundamental para ficar mais perto do topo da tabela do Capixabão, que tem o Serra como líder isolado e invicto.

O técnico Rafael Soriano mantém o mistério quanto ao time titular da Desportiva. O único confirmado é o goleiro Edgar, na vaga do suspenso Felipe. Ele já havia entrado na vitória por 2 a 0 diante do São Mateus, após a expulsão do camisa 1.

Goleiro Edgar, da Desportiva, será titular no jogo deste sábado Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva

Sempre treinei forte, nunca fui de treinar meia-boca pelo fato de ser reserva, mas tem a ansiedade. Quando a oportunidade aparece, o goleiro tem que saber abraçar e espero que essa seja minha oportunidade para fazer uma boa partida. Se o Espírito Santo ganha, já dispara três pontos na frente e tem muita gente encostada. Temos sempre que somar pontos, Capixabão é muito parelho.