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Capixabão

Com Felipe suspenso, Edgar ganha chance no gol da Desportiva

Em rodada que promete muitas emoções, a Tiva encara o Santão no Kleber Andrade. Entre outros jogos, o Serra recebe o Rio Branco VN
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 21:37

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 21:37

Aquele famoso jogo de seis pontos. É dessa forma que Desportiva e Espírito Santo encaram a partida deste sábado (24), às 16 horas, no Kleber Andrade. Empatados, com oito pontos, os times vêem uma vitória no Klebão como fundamental para ficar mais perto do topo da tabela do Capixabão, que tem o Serra como líder isolado e invicto.
O técnico Rafael Soriano mantém o mistério quanto ao time titular da Desportiva. O único confirmado é o goleiro Edgar, na vaga do suspenso Felipe. Ele já havia entrado na vitória por 2 a 0 diante do São Mateus, após a expulsão do camisa 1.
Goleiro Edgar, da Desportiva, será titular no jogo deste sábado Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva
Sempre treinei forte, nunca fui de treinar meia-boca pelo fato de ser reserva, mas tem a ansiedade. Quando a oportunidade aparece, o goleiro tem que saber abraçar e espero que essa seja minha oportunidade para fazer uma boa partida. Se o Espírito Santo ganha, já dispara três pontos na frente e tem muita gente encostada. Temos sempre que somar pontos, Capixabão é muito parelho.
Com a mesma pontuação dos grenás e do Santão, o Vitória, que está fora da zona de classificação, recebe o Real Noroeste no Salvador Costa, às 15 horas. Às 15h30, o Galo da Vila encara o vice-lanterna Doze, no José Olívio Soares, enquanto São Mateus e Tupy medem forças no Sernamby, às 16 horas. Para fechar a 6ª rodada, no domingo (25), às 15 horas, o Serra enfrenta o Rio Branco VN, no Robertão.

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