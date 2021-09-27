Com estreia contra o Fluminense, Santos lança terceiro uniforme

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos FC

O Santos divulgou o terceiro uniforme da temporada 2021 na manhã desta segunda-feira. A estreia da camisa vai acontecer na partida contra o Fluminense no próximo domingo, às 18h15min, na Vila Belmiro pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uniforme azul escuro com detalhes em dourado faz homenagem aos torcedores que em meio à pandemia se mantiveram com o clube.No vídeo de divulgação, quatro sócios foram chamados para participar da ação na Vila Belmiro e receberam o uniforme pelas mãos do atacantes Lucas Braga e Léo Baptistão, pela meia-atacante Thaisinha das Sereias da Vila e pelo Renato ídolo e ex-jogador do Peixe. A camisa já está sendo comercializada no site da Umbro por a partir de R$ 260.

- O uniforme ficou lindo e, certamente, vai atrair o torcedor e ser um objeto de desejo de quem vibra sempre pelo nosso time. A estreia no dia 3 de outubro, em plena Vila Belmiro, vai coroar esse Manto. A Umbro Brasil está de parabéns por mais esse gol com o Santos - afirma o presidente do Santos, Andres Rueda.Com tom e azul matinho e detalhes em branco, a camisa conta com detalhes minimalistas como a arte do escudo inserida em pixelização construída pelo formato de diamantes, desenvolvida com a premissa de que cada diamante representa um torcedor e todos eles juntos são o que movem o time a ter garra e força.