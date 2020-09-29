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Com estafe de Veron na Europa, Rennes tem interesse no atacante

Clube francês tem mapeado mercado mundial por jovens valores e Palmeiras confirma que tem recebido sondagens, porém não cita nome de clubes. Multa é de R$ 377 milhões...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Rennes, da Primeira Divisão do futebol francês, tem interesse na contratação do jovem Gabriel Veron, atacante de 18 anos, do Palmeiras. Com o primeiro contrato profissional recém-assinado com o Verdão, Veron é acompanhado pelo futebol europeu há mais de ano.
​Um membro da equipe que cuida da carreira do jogador está na Europa e um dos destinos é a França. Sem citar nome de clubes, o Alviverde confirma o recebimento de sondagens pelo atacante.
​O Rennes é comandado por Julien Stéphan, de apenas 40 anos, e o clube francês tem mapeado o mercado mundial por jovens valores.Segundo o site TransferMarkt, especializado no mercado de transferências, Veron está avaliado em 22,5 milhões de euros (R$ 140,9 milhões). É o único a superar a barreira dos 20 milhões de euros no Brasil.
​A Cria da Academia tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 377 milhões) no vínculo assinado recentemente, o primeiro como profissional.
​Com idade olímpica, passagem por todas as categorias de base da Seleção, incluindo o título de melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17, no ano passado, Veron é nome certo para os próximos Jogos Olímpicos, em 2022.
​André Jardine, técnico da equipe brasileira, inclusive, esteve em Itaquera para ver o jovem atacante marcar o segundo gol do Palmeiras diante do maior rival, no começo do mês.
​Gabriel Veron tem 19 partidas como profissional e quatro gols marcados. Na atual temporada, são 16 jogos e dois tentos.

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