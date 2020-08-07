Com dúvida na zaga, Palmeiras encerra preparação para a final

Crédito: Com problema na coxa, Felipe Melo não atuou no primeiro jogo da final (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians na final do Campeonato Paulista, que acontece neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A dúvida fica por conta da escalação do time, já que não houve qualquer indício de indicação de jogadores.

A principal incerteza é a zaga alviverde. Felipe Melo não atuou na primeira partida da decisão, que aconteceu na quarta-feira e acabou empatada em 0 a 0, por conta de uma lesão na coxa esquerda. Ele vem realizando um tratamento especial para conseguir jogar o Dérbi. Caso ele atue, Luan voltará ao banco de reservas.

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Felipe Melo), Gómez e Viña; Patrick de Paula, Ramires e Gabriel Menino; Zé Rafael (Willian), Rony e Luiz Adriano.Esta será a décima primeira final direta de campeonato entre eles em 103 anos de rivalidade. O lado verde leva vantagem com sete canecos, porém, as três vezes quem o Timão levou a melhor foram justamente nos últimos encontros.