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Com dois pênaltis, Watford vence o Newcastle pela Premier League

Em jogo de tempos distintos, Dwight Gayle abre o placar no primeiro tempo, mas com dois gols de pênalti cobrados por Deeney, equipe do técnico Pearson conquista a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 13:43

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 13:43

Crédito: Com dois gols de pênalti deDeeney,Waltford derrota o Newcastle de virada (RICHARD HEATHCOTE/AFP
O Watford venceu o Newcastle, de virada, por 2 a 1, no Vicarage Road pela abertura da 35ª rodada da Premier League. Dwight Gayle abriu o placar, mas com dois gols de pênalti de Deeney, a equipe do técnico Pearson saiu com a vitória. Com o feito, os donos da casa se afastaram da zona de rebaixamento. Já os visitantes conheceram sua segunda derrota consecutiva na competição.
Na próxima rodada, o Newcastle recebe o Tottenham, quarta-feira, no James Park, às 16h (horário de Brasília). No mesmo dia, o Watford visita o West Ham no estádio Olímpico de Londres, às 16h (de Brasília).
Confira a tabela do Campeonato Inglês
Visitantes tomam conta do jogoApesar de jogar fora de casa, o Newcastle se sentia em casa e dominou todo primeiro tempo com bom toque de bola. Na primeira chance, Fabian Schar tentou aproveitar um rebote, mas o goleiro Ben Foster fez uma brilhante defesa. Aos 17, foi a vez do Watford revidar. Após cruzamento na área, Welbeck acertou um chute no lado esquerdo, mas foi parado por Martin Dubravka, que defendeu bem.
Dwight Gayle abre o placarCinco minutos depois, após escanteio, a defesa dos donos da casa não afastaram e Dwight Gayle teve o trabalho de apenas escorar para o fundo das redes e sair para comemorar. Na melhor chance do Watford no primeiro tempo, Capoue acertou um chute cruzado, a bola passou pelo goleiro, porém Lascelles evitou o gol em cima da linha.
Watford reage e empata a partidaNo segundo tempo, os donos da casa reagiram e lutaram bravamente pelos pontos, buscando se afastar da zona da degola. Logo aos 6, Matt Ritchie cometeu jogo perigoso na área, e o árbitro Craig Pawson assinalou o pênalti. Deeney foi para a cobrança, tirou o arqueiro Dubravka do lance e bateu no meio do gol, empatando a partida.
Novo pênalti e virada do Watford​Com o empate, o time do técnico Pearson cresceu na partida e teve chance de virar aos 16. Deeney recebeu fora da área e acertou um bom chute para o goleiro bloquear e evitar a virada. No entanto, Manquillo puxou a camisa de Sarr e o árbitro apitou mais um pênalti na partida. Novamente, o ídolo do time, Deeney foi para a cobrança e decretou a importante vitória do Watford.

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