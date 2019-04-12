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Com doações e vaquinha, Escolinha vai conseguir participar de torneio

Após empresa de viagem decretar falência e deixar a Grêmio Factory Players na mão, pais e funcionários somaram esforços e garantiram a participação da escolinha na competição em Aparecida de Goiânia-GO

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 15:41

Publicado em 

12 abr 2019 às 15:41
Atletas do centro treinamento Gremio Factory Players Crédito: Divulgação
O drama dos jogadores de nove e dez anos do centro de treinamento Grêmio Factory Players - que tiveram a viagem cancelada deste sábado (13) para Aparecida de Goiânia (GO) onde iriam disputar o Gol Cup, espécie de campeonato mundial de futebol 7, por conta da agência de viagem ter decretado falência e sumido com o dinheiro pago pelos atletas - acabou e eles vão conseguir participar da competição. 
Apesar de o prejuízo ter batido os R$ 150 mil, pais de jogadores e diretores do Grêmio Factory Players conseguiram arrecadar fundos para que os capixabas pudessem ir ao evento. Com ajuda dos familiares, de empresas e com descontos nas inscrições, viagem e alimentação, os meninos seguem para Goiás nesta sexta-feira (12), de ônibus, para não deixar o sonho morrer.
"A gente se mobilizou e conseguiu que a viagem não fosse cancelada. A Mutum Preto nos ajudou com um desconto no ônibus, que custaria R$20 mil, mas saiu por R$12. Conseguimos, com a divulgação feita pela imprensa, descontos nas inscrições da Gol Cup, além também de muitos pais terem pagado novamente a taxa que eles haviam pagado. Fizemos uma vaquinha online. Foi uma união de esforços para não deixar que o sonho dos meninos se perdesse", comenta o diretor do Grêmio Factory Players, Pablo Calenzane. 
Quanto ao dinheiro que havia sido pago à empresa de viagem que decretou falência, Pablo disse que ele deve, em partes, ser ressarcido.
"A credora da agência de viagem se responsabilizou a devolver o dinheiro relacionado a essa viagem. No entanto, não será um valor total porque alguns pais depositaram o montante direto na conta da dona da empresa. Então este valor a gente não tem garantia. Mas o mais importante agora é que vamos levar os garotos para a competição. Será quase um dia de viagem, vamos chegar no sábado à noite, para competir domingo às 10 horas, mas a criançada está toda animada. Se antes era só choro agora é só festa para eles", acrescenta Pablo. 
A empresa Vollare Viagens, responsável inicialmente pela viagem dos atletas, foi procurada pela reportagem, mas não atendeu aos telefonemas.

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