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futebol

Com direito a recorde de Gómez, Atalanta bate Napoli pela Serie A

Argentino é o primeiro jogador a alcançar 15 assistências
em uma única temporada de Campeonato Italiano desde 2004/05...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:37

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 19:37
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta venceu o Napoli por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Pasalic, aos dois minutos do segundo tempo, e Gosens, aos onze.
RECORDISTACom a assistência de hoje, Alejandro Gómez se tornou o primeiro jogador a alcançar 15 assistências em uma única edição do Campeonato Italiano desde 2004/05. E ainda faltam nove rodadas.
OS GOLSApós lambança da zaga, a bola sobrou aos dois minutos do segundo tempo para Gómez cruzar na cabeça de Pasalic. Aos onze, Toloi recebeu na área e tocou para Gosens ampliar.
ATÉ TENTOU...O Napoli buscou o gol, mas não conseguiu fazê-lo. O time treinado por Gattuso finalizou no gol adversário oito vezes, sete vezes fora do gol e teve 53% da posse de bola.
COMPLICOUCom a derrota, o Napoli continua na sexta colocação, com 48 pontos, três a menos do que a Roma, que ainda joga na rodada. O Milan, sétimo colocado, tem 43.
PRÓXIMOS COMPROMISSOS​Pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta enfrentará o Cagliari, no domingo (5), às 14h30 (horário de Brasília). No mesmo dia, o Napoli receberá a Roma, às 16h45.

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