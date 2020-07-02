Com direito a recorde de Gómez, Atalanta bate Napoli pela Serie A

Crédito: Miguel MEDINA / AFP

Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, a Atalanta venceu o Napoli por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Pasalic, aos dois minutos do segundo tempo, e Gosens, aos onze.

RECORDISTACom a assistência de hoje, Alejandro Gómez se tornou o primeiro jogador a alcançar 15 assistências em uma única edição do Campeonato Italiano desde 2004/05. E ainda faltam nove rodadas.

OS GOLSApós lambança da zaga, a bola sobrou aos dois minutos do segundo tempo para Gómez cruzar na cabeça de Pasalic. Aos onze, Toloi recebeu na área e tocou para Gosens ampliar.

ATÉ TENTOU...O Napoli buscou o gol, mas não conseguiu fazê-lo. O time treinado por Gattuso finalizou no gol adversário oito vezes, sete vezes fora do gol e teve 53% da posse de bola.

COMPLICOUCom a derrota, o Napoli continua na sexta colocação, com 48 pontos, três a menos do que a Roma, que ainda joga na rodada. O Milan, sétimo colocado, tem 43.