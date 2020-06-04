Com David Wagner ameaçado no cargo, Schalke 04 pensa em Raúl para ser novo técnico

Em péssima fase no Campeonato Alemão, o Schalke 04 estuda a possibilidade de mandar embora o técnico David Wagner antes mesmo do fim da temporada. E caso o atual comandante seja demitido, o clube de Gelsenkirchen já tem em mente o nome do ex-atacante Raúl González como substituto.

Segundo o jornal "Bild", da Alemanha, o espanhol, que atuou nos Azuis Reais entre 2012 e 2014 depois de 16 anos no Real Madrid, poderia voltar ao país germânico e assumir seu primeiro clube profissional. Atualmente o espanhol comanda o Real Madrid Castilla, clube de base merengue.

O Schalke 04 não vence há 11 partidas no Campeonato Alemão, com sete derrotas e quatro empates. Na volta da Bundesliga, são quatro derrotas consecutivas. A última vitória aconteceu no dia 17 de janeiro, em casa, sobre o Borussia Mönchengladbach.E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisBuscando se manter seguro na terceira colocação, Braga viaja para enfrentar o Santa ClaraJornal afirma que Werner quer jogar pelo Chelsea na próxima temporadaHiguaín sente incômodo, mas exames descartam lesão muscular grave E MAIS: