Com compromissos em São Paulo, Pelé não vai a velório de Coutinho

Coutinho, maior parceiro de Pelé no Santos, morreu aos 75 anos Crédito: PEDRO ERNESTO GUERRA AZEVEDO

Pelé não irá no velório e no enterro de Coutinho, morto na última segunda-feira (11) , em Santos. A assessoria pessoal do ex-camisa 10 da seleção brasileira e do Santos informou que ele tem compromissos comerciais em São Paulo e não poderá estar na baixada santista.

Coutinho foi parceiro de Pelé durante sua carreira no Santos. Após a confirmação da morte do ex-colega, o Rei do futebol divulgou uma nota de pesar.

"É uma grande perda. A tabelinha Pelé-Coutinho fez o Brasil ficar mais conhecido no mundo todo. Tenho certeza que um dia faremos tabelinha no céu. Minhas condolências à família", disse o jogador que fez com Coutinho uma dupla lendária.

Nesta terça, Pelé enviou uma coroa de flores em homenagem a Coutinho.

"Saudade do grande parceiro! Descanse em paz. Edson Arantes do Nascimento e família"