Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem despedida

Com compromissos em São Paulo, Pelé não vai a velório de Coutinho

A assessoria pessoal do ex-camisa 10 da seleção brasileira e do Santos informou que ele tem compromissos comerciais em São Paulo e não poderá estar na baixada santista

Publicado em 

12 mar 2019 às 16:08

Publicado em 12 de Março de 2019 às 16:08

Coutinho, maior parceiro de Pelé no Santos, morreu aos 75 anos Crédito: PEDRO ERNESTO GUERRA AZEVEDO
Pelé não irá no velório e no enterro de Coutinho, morto na última segunda-feira (11), em Santos. A assessoria pessoal do ex-camisa 10 da seleção brasileira e do Santos informou que ele tem compromissos comerciais em São Paulo e não poderá estar na baixada santista.
Coutinho foi parceiro de Pelé durante sua carreira no Santos. Após a confirmação da morte do ex-colega, o Rei do futebol divulgou uma nota de pesar.
"É uma grande perda. A tabelinha Pelé-Coutinho fez o Brasil ficar mais conhecido no mundo todo. Tenho certeza que um dia faremos tabelinha no céu. Minhas condolências à família", disse o jogador que fez com Coutinho uma dupla lendária.
Nesta terça, Pelé enviou uma coroa de flores em homenagem a Coutinho.
"Saudade do grande parceiro! Descanse em paz. Edson Arantes do Nascimento e família"
Com 370 gols, Coutinho é o terceiro maior artilheiro da história do Santos, atrás de Pelé e Pepe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados