Capixabão

Com casa cheia, Rio Branco VN bate o Serra pelo jogo de ida da semifinal

O gol salvador dos donos de casa foi marcado pelo atacante Weltinho, já no segundo tempo
Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 19:58

O Rio Branco VN aproveitou o fator casa, contou o apoio da torcida que lotou o estádio Olímpio Perim, para vencer o Serra por 1 a 0, no primeiro jogo das semifinais do Capixabão. O gol foi marcado pelo atacante Weltinho, aos 19 minutos do segundo tempo, após cobrança de falta de Ratinho.
A partida ficou paralisada por sete minutos. Após uma confusão na arquibancada, a Polícia Militar expulsou alguns torcedores do Serra do estádio e usou spray de pimenta, que acabou afetando os jogadores no campo. Aos 52 minutos do segundo tempo, o zagueiro Espinho acabou cometendo falta em dividida com Gladiador e tomou o cartão vermelho direto.
O jogo de volta acontece no próximo domingo (25), às 15 horas, no Robertão, na Serra, e basta um empate para o Rio Branco avançar à final. Pela outra semifinal, o Real Noroeste bateu o Espírito Santo por 2 a 1. A outra partida acontece no sábado que vem (24), às 15 horas, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.
Ficha técnica
Rio Branco VN 1 x 0 Serra
Rio Branco VN: Giovani; Rhuan, Marco Antônio, Diogo e Ratinho; Alan Grecco, Bruninho (Leandrinho), Jean Sá (Neguette) e Weltinho (Acerola); Gladiador e Joel. Técnico: Marquinhos Carioca
Serra: Walter; Ivan, Alex, Espinho e Deco (Diego Alves); Vandinho, Darlan, Joelson (Thiaguinho) e Paulo Ricardo (Baiano); Rafinha e Rael. Técnico: Charles de Almeida. 
Gol: Weltinho, aos 19 minutos do 2º tempo.
Cartão vermelho: Espinho
Árbitro: José Wellington Bandeira (CBF)
 

