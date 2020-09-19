  • Com brilho da garotada, Dortmund vence bem o Monchengladbach na 1ª rodada do Campeonato Alemão
futebol

Com brilho da garotada, Dortmund vence bem o Monchengladbach na 1ª rodada do Campeonato Alemão

Haaland, de 20 anos, fez dois gols na partida; Giovanni Reyna, de apenas 17, também deixou o dele em placar convincente...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 15:36

LanceNet

Crédito: Haaland foi um dos destaques do Dortmund na partida (INA FASSBENDER / AFP
Com uma grande exibição de seus jovens jogadores, o Borussia Dortmund venceu bem o Monchengladbach na primeira partida pelo Campeonato Alemão. Com dois gols de Erling Haaland (20 anos) e outro de Giovanni Reyna (17), os aurinegros fizeram 3x0.
O resultado deixa o Dortmund provisoriamente com a terceira colocação pelo saldo de gols, atrás de Hertha Berlim e Bayern, que fez 8x0 na sexta. Por outro lado, o Monchengladbach fica em 17º, dentro da zona de rebaixamento.GAROTADA COMANDA A PRIMEIRA ETAPACom Thorgan Hazard substituído por lesão aos 19 do primeiro tempo, coube a Haland (20 anos) criar as principais chances do Borussia Dortmund na etapa inicial, com ao menos três sustos na zaga do Monchengladbach. O autor do gol da etapa inicial, no entanto, foi Gio Reyna: após cruzamento e bate-rebate, ele recebeu passe no meio da área de Jude Bellingham e bateu cruzado. Tanto Gio quanto Jude têm apenas 17 anos.
SEGUNDO TEMPO COMEÇA COMO TERMINOU O PRIMEIRONão demorou muito até o Dortmund ampliar o placar. Logo aos sete minutos, Reyna foi derrubado na área e a arbitragem deu pênalti. Na cobrança, Haland não titubeou e fez 2x0. Aos 30, mais um para a conta de Haaland, dessa vez em passe de Jadon Sancho (20 anos) após grande arrancada do norueguês. O Monchengladbach ainda tentou pressionar no fim para diminuir a desvantagem, mas sem sucesso.
Confira outros resultados da Bundesliga neste sábado:Union Berlin 1x3 AugsburgStuttgart 2x3 FreiburgWerder Bremen 1x4 Hertha BerlimKoln 2x3 HoffenheimEintracht Frankfurt 1x1 Arminia Bielefeld

