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futebol

Com BH vetada para receber jogos, Cruzeiro busca 'casa' no interior

A Raposa terá de driblar o veto de partidas de futebol na capital mineira para poder voltar a jogar o Campeonato Mineiro e até a Série B...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 21:54

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 21:54

Crédito: O Mineirão, habitual casa da Raposa, não deve ser liberada para jogos do time azul no retorno do futebol-( Agência i7/Mineirão
O Cruzeiro está procurando onde jogar quando o Campeonato Mineiro voltar, no dia 26 de julho. A medida da Raposa é para se antecipar e não ter onde atuar, já que há um veto da Prefeitura e Belo Horizonte sobre abrigar eventos esportivos devido a pandemia do novo coronavírus. A norma da PBH é mais uma medida de prevenção contra a doença, que voltou a crescer com a flexibilização do comércio, que teve de ser revista, com retorno da quarentena de locais não essenciais. -O Cruzeiro tem se preparado para a volta do futebol, agora com datas estabelecidas. A intenção inicial do clube é a de que os jogos sejam realizados no Mineirão. No entanto, caso as partidas não sejam liberadas em Belo Horizonte, o Cruzeiro também tem avaliado, de forma técnica, a possibilidade de se jogar em outros estádios, sendo a Arena do Jacaré uma destas opções. O clube planeja, nos próximos dias, realizar vistorias em estádios que podem ser alternativas em relação ao Mineirão-dizia nota da assessoria do clube.

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