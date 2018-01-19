Com Bandeira de Mello no ES, Santão e Flamengo ajustam nova parceria

Saiu do papel e agora começa a ganhar forma a parceria entre o Espírito Santo e o Flamengo. O presidente rubro-negro, Eduardo Bandeira de Mello, esteve nesta sexta-feira em Vitória para apresentar mais detalhes do novo acerto, ao lado do presidente executivo do Santão, Enrico Ambrogini. A parceria gira em torno de intercâmbio de profissionais, cessão de atletas e troca de conhecimentos.

Bandeira de Mello e Enrico Ambrogini apresentaram o projeto à imprensa nesta sexta-feira Crédito: Sidney Novo

A grande novidade fica por conta dos três jogadores do Espírito Santo que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chamaram atenção da equipe de scouts do Flamengo e agora vão fazer um estágio no clube carioca: os meias Marcinho e Mateus do Rozário, além do volante Cristopher.

Fico feliz por ter sido escolhido pelo Flamengo. O que a gente vem trabalhando na base do Espírito Santo agora nós vamos fazer no Flamengo. Vou fazer o que sei de melhor e a consequência do trabalho vai vir. Creio eu que todo mundo aqui quer chegar no profissional do Flamengo, é nosso objetivo. Agora é deixar as coisas acontecerem, treinar e dar nosso máximo, disse Marcinho.

Em conversa com a imprensa, os dirigentes revelaram que um dos objetivos é fortalecer o público nos estádios capixabas.

Enrico: Não é só jogador e a parte financeira. Uma aproximação das marcas traz vida ao Estado. O Flamengo enche qualquer estádio e a gente tem problema de público. Saber que o Flamengo está de olho aqui é um bom indicador que o pessoal pode voltar aos estádios. A gente quer que a média de público aumente como um todo.

Escolha do Santão

Bandeira: (A gestão do Santão) Com certeza pesou bastante. O Flamengo é conhecido por ser um clube cidadão, um modelo de gestão no futebol brasileiro e o Espírito Santo a gente vem acompanhando. É um velho projeto do Flamengo ter uma presença mais marcante aqui no Estado, dado que é um lugar essencialmente rubro-negro.

Enrico: A gente fica muito feliz que o Flamengo tenha olhado para nós e escolhido nosso clube como um grande parceiro. A parte mais importante é a intenção do Flamengo de ficar perto do futebol do Espírito Santo. Não é só um time que ganha, mas todo o futebol. Traz frutos para os clubes, governo, Federação. O Flamengo vai vir jogar aqui mais vezes, vamos pensar em trabalhar o sócio-torcedor, não é só troca de atletas.

Cronologia da parceria

Bandeira: É um velho projeto do Flamengo ter uma presença mais marcante no Espírito Santo, dado que é um estado essencialmente rubro-negro. Já vem de algum tempo, conversas com o Gustavo, com o governo do Estado, até mesmo o antigo secretário de esportes. Não tínhamos nem nos fixado no ESFC como sendo parceiro, estávamos imaginando que algum clube poderia a vir. A coisa começou a tomar forma quando vim há uns 2 meses, conversamos com Paulo Hartung, alguns possíveis parceiros e de lá para cá, apesar das dificuldades do Flamengo de cada dia ter um problema para resolver, a gente vai tocando isso para a frente.

Jogadores do Fla no ESFC

Bandeira: Hoje não tem absolutamente nada, estamos começando a parceria. Quem sabe esse ano a gente pode ter alguma coisa?!

Santão favorecido

Marcinho, Mateus do Rozário e Cristopher vão integrar o sub-20 do Flamengo Crédito: Sidney Novo

Bandeira: Esses jogadores que estão indo para o Flamengo, se tudo der certo, vão assinar contrato e vão ficar vinculados aos dois clubes. Vamos imaginar que daqui a algum tempo a gente faça uma negociação e o Cristopher vá para o Real Madrid por 100 milhões de dólares: aí fica 50 para o Espírito Santo e 50 para o Flamengo. Mais que os acertos financeiros, é que são clubes que serão parceiros. A gente sabe que pode contar com o ESFC, como podemos contar com o futebol do Estado.

Mudança de marca ou nome

Enrico: A princípio não. Nesta primeira fase não tem nenhuma mudança. Tem a união de gestão. Esse intercâmbio não é só de atletas. Posso usar os melhores métodos do Flamengo, aprender as tratativas de logísticas de um time de Série A.

Amistoso entre ESFC e Flamengo

Bandeira: É uma ideia interessante. Quem sabe? O calendário do Flamengo é apertado, mas vamos pensar nisso, com certeza.

Uniforme com novo patrocinador

Enrico: Há negociações. Sim ou não, isso faz parte do próximo processo. O importante agora é anunciar a parceria e costurar as ideias.

Capacitação