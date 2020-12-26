Com autoridade, Aston Villa vence Crystal Palace na Premier League

Crédito: Aston Villa garante vitória em casa com um jogador a menos - Divulgação - Aston Villa

Em dia de 'Boxing Day' na Premier League, o Aston Villa venceu o Crystal Palace por 3 a 0, neste sábado, em casa, garantindo o placar elástico com um jogador a menos desde o fim da primeira etapa. Bertrand Traore, Anwar El Ghazi e Kortney Hause marcaram os gols da vitória do time da casa. Com o resultado, o Aston Villa subiu para 6º posição no Campeonato Inglês, com 25 pontos conquistados. O Crystal Palace permanece em 13º lugar, com seus 18 pontos na tabela.

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O JOGO O Aston Villa começou a partida pressionando e não demorou para conseguir abrir o placar. Logo aos 5 minutos, Bertrand Traore aproveitou a sobra dentro da área e, de pé direito, mandou para o fundo do gol.

Comandado por Douglas Luiz no meio-campo, o time da casa conseguia controlar bem a partida no meio-campo e pouco sofreu até o fim do primeiro tempo. Aos 35, Anwar El Ghazi desperdiçou uma ótima oportunidade aumentar o placar, mas deslocou mal o goleiro ao receber de frente pro gol, e mandou para fora.

Caminhando para o fim do primeiro tempo, aos 43, Tyrone Mings, do Aston Villa, cometeu falta dura, levou o segundo amarelo e foi expulso. As equipes foram para o intervalo com os donos da casa com a vantagem no placar, mas com desvantagem de homens em campo.

Na segunda etapa, o Aston Villa se reorganizou defensivamente e passou a apostar nos contra-ataques. Funcionou. Aos 20 minutos, Anwar El Ghazi sofreu falta na lateral direita do campo e o juiz marcou falta. Na cobrança, Kortney Hause, de cabeça, ampliou a vantagem no placar para os donos da casa.

Com a vantagem, o Crystal Palace se abriu buscando diminuir a diferença no placar, mas acabou sendo fatal. Em novo contra-ataque, Anwar El Ghazi recebeu e, de pé direito, mandou para o fundo do gol.

O Aston Villa fez algumas substituições para reforçar ainda mais o sistema defensivo e conseguiu controlar a partida até o fim para garantir o resultado.

FULHAM x SOUTHAMPTON Outro jogo do 'Boxing Day', Fulham e Southampton empataram em 0 a 0, no Craven Cottage, em um jogo morno, onde o VAR roubou a cena. No segundo tempo, o árbitro de vídeo anulou dois gols do Southampton por impedimento e manteve a igualdade no placar até o fim da partida.