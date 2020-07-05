Com assistência de Lovat, Slovan goleia antes da final da Copa

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Campeão por antecipação do campeonato eslovaco, o Slovan Bratislava teve mais uma vitória neste sábado. Com mais uma ótima atuação e assistência de Lucas Lovat, a equipe não encontrou dificuldade para golear o Zemplin Michlovce, por 4 a 0, em um confronto que contou com 50% da torcida por conta da pandemia do novo coronavirus.

Poupado nas duas últimas rodadas, Lovat já tinha contribuído com mais uma assistência no triunfo por 3 a 2 sobre o Msk Zilina, por 3 a 2, no último dia 20. O ex-jogador do Avaí elogiou a equipe pela vitória deste final de semana e lembrou que o Slovan tem um importante compromisso pela frente.

- Uma vitória como esta nos dá ainda mais motivação para o próximo jogo. Fico feliz por ajudar o time mais uma vez, mas o confronto de quarta-feira é de extrema importância para nós. É a oportunidade para coroarmos uma grande sequência da equipe. Vamos em busca do título - disse.