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futebol

Com assistência de Lovat, Slovan goleia antes da final da Copa

Destaque do campeão eslovaco, lateral-esquerdo brasileiro ajudou o time a vencer o Zemplin Michlovce
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LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 21:45

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 21:45

Crédito: Divulgação
Campeão por antecipação do campeonato eslovaco, o Slovan Bratislava teve mais uma vitória neste sábado. Com mais uma ótima atuação e assistência de Lucas Lovat, a equipe não encontrou dificuldade para golear o Zemplin Michlovce, por 4 a 0, em um confronto que contou com 50% da torcida por conta da pandemia do novo coronavirus.
Poupado nas duas últimas rodadas, Lovat já tinha contribuído com mais uma assistência no triunfo por 3 a 2 sobre o Msk Zilina, por 3 a 2, no último dia 20. O ex-jogador do Avaí elogiou a equipe pela vitória deste final de semana e lembrou que o Slovan tem um importante compromisso pela frente.
- Uma vitória como esta nos dá ainda mais motivação para o próximo jogo. Fico feliz por ajudar o time mais uma vez, mas o confronto de quarta-feira é de extrema importância para nós. É a oportunidade para coroarmos uma grande sequência da equipe. Vamos em busca do título - disse.
Lovat se refere a final da Copa da Eslováquia diante do Mfk Ruzomberok, no meio de semana. Após a final, o campeão encerra a sua participação na competição diante do Spartak, Trnava, ex-equipe de Lovat.

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