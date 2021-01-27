Com apoio da torcida, Santos embarca para a final da Libertadores

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroNo caminho para o aeroporto, o elenco teve apoio da torcida, que se aglomerou e cantou hinos de incentivo aos atletas. No entanto, os torcedores não chegaram a ter contato com os atletas. Nas redes sociais, Felipe Jonatan registrou parte da festa da torcida.A novidade na viagem foi a presença do volante Jobson, do meia Carlos Sánchez e do atacante Copete. Jobson adiou sua cirurgia no joelho para se concentrar com o elenco. Sánchez ainda se recupera da cirurgia no ligamento cruzado do joelho e tem previsão de retorno aos gramados só em maio. Copete voltou de empréstimo e ainda não conseguiu ser registrado para atuar pelo Santos. Os três farão parte da concentração antes da decisão.O Santos treina nesta tarde no CT do Fluminense, quando os atletas que embarcaram em São Paulo vão se encontrar com os jogadores que atuaram na derrota por 2 a 0 diante do Atlético-MG na noite desta terça-feira, em Belo Horizonte.