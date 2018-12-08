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Jogo beneficente

Com Adílio e Athirson, Sávio promove Gol Azul, no Kleber Andrade

A partida beneficente, que tem como objetivo chamar a atenção para a causa do autismo, será neste sábado, às 16 horas

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 21:33
O gramado do estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber a quinta edição do Gol Azul. O jogo beneficente, que contará com o capixaba Sávio e outros craques, tem como principal objetivo chamar a atenção para a causa do autismo. A partida será realizada a partir das 16 horas e toda a renda será revertida à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes).
Gol Azul 2017 teve Zico, Sávio e Romário Crédito: Romário/Divulgação
É muito especial. Esse é o quinto ano, com muita luta, esforço e amor de todos que participam e fazem o evento. É uma causa linda, tenho orgulho em fazer parte e ser embaixador do autismo, disse o ex-jogador do Real Madrid.
> Para fazer o bem: atacantes David e Lincoln realizam jogo beneficente
Assim como em todas as outras edições, o Gol Azul terá um desfile de jogadores que fizeram história no futebol. Neste ano, estão confirmados Adílio, Athirson, Gilberto, Buru, Fabiano Eller, Zé Afonso e Ricardo Pinto, entre outros nomes.
É muito importante a presença do público, estamos consolidando a cada ano uma marca no calendário do Espírito Santo. Eu que faço o convite para todos os jogadores e faço questão que o público compareça para prestigiar essa linda festa no Kleber Andrade.
Sávio - Ex-Real Madrid e Flamengo
 

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