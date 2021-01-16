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Com a mudança no confronto diante do Vasco, veja como fica a maratona do Palmeiras em janeiro

O argumento do Verdão para pedir a antecipação do jogo pelo Campeonato Brasileiro é estar sofrendo com seu próprio sucesso e precisar de mais tempo de trabalho...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 08:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A CBF antecipou um dos confrontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro por conta da final da Libertadores. A confederação acatou o pedido da diretoria alviverde em aumentar o período de descanso para a decisão continental, que será realizada na tarde do dia 30.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação
O jogo alterado foi Palmeiras x Vasco, no Allianz Parque, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida passou do dia 27 para 26 de janeiro. Com a mudança, o Palmeiras jogará duas vezes em um intervalo de dois dias, uma vez que no dia 24 o clube vai a Fortaleza enfrentar o Ceará.O argumento do Palmeiras para pedir a antecipação do confronto diante do Vasco é justamente estar sofrendo com seu próprio sucesso e precisar de tempo para treinar e descansar antes da decisão.
Em caso de vitória diante do Santos pelo torneio continental, a equipe voltará a campo já no dia 02/03, diante do Botafogo, mesma data que embarcaria ao Mundial de Clubes no Catar.
Confira a tabela completa dos próximos jogos do Palmeiras:
18/1 (segunda-feira) – 19h: Corinthians (Allianz Parque) – Brasileiro21/1 (quinta-feira) – 19h: Flamengo (Mané Garrincha) – Brasileiro24/1 (domingo) – 16h: Ceará (Castelão) – Brasileiro26/1 (terça-feira): – 20h: Vasco (Allianz Parque) – Brasileiro30/1 (sábado) – 17h: Santos (Maracanã)

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