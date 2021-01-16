Com a mudança no confronto diante do Vasco, veja como fica a maratona do Palmeiras em janeiro

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A CBF antecipou um dos confrontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro por conta da final da Libertadores. A confederação acatou o pedido da diretoria alviverde em aumentar o período de descanso para a decisão continental, que será realizada na tarde do dia 30.

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O jogo alterado foi Palmeiras x Vasco, no Allianz Parque, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida passou do dia 27 para 26 de janeiro. Com a mudança, o Palmeiras jogará duas vezes em um intervalo de dois dias, uma vez que no dia 24 o clube vai a Fortaleza enfrentar o Ceará.O argumento do Palmeiras para pedir a antecipação do confronto diante do Vasco é justamente estar sofrendo com seu próprio sucesso e precisar de tempo para treinar e descansar antes da decisão.

Em caso de vitória diante do Santos pelo torneio continental, a equipe voltará a campo já no dia 02/03, diante do Botafogo, mesma data que embarcaria ao Mundial de Clubes no Catar.

Confira a tabela completa dos próximos jogos do Palmeiras: