Com 16 garotos do Ninho, Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Atlético-GO; confira a lista!

Sem maiores pretensões no Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentará o Atlético-GO, nesta quinta-feira, com um grupo formado por Garotos do Ninho. Entre os 19 atletas relacionados por Maurício Souza, 16 somam passagens pelas divisões de base do Rubro-Negro. As exceções ficam por conta do volante Piris da Motta, dos zagueiros Bruno Viana e Léo Pereira do lateral Renê.André Luiz, Cleiton, Gabriel Batista, Hugo, João Gomes, Lázaro, Mateus Lima, Matheus Cunha, Matheus França, Noga, Otávio, Ryan Luka, Thiaguinho, Vitor Gabriel, Werton e Wesley são os nomes à disposição do auxiliar Maurícinho, que faz seu quarto e último jogo no comando do time desde a saída de Renato.