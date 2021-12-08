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Com 16 garotos do Ninho, Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Atlético-GO; confira a lista!

Rubro-Negro antecipou férias dos principais atletas do elenco profissional e jogará na última rodada do Brasileirão com elenco formado por atletas formados no Ninho do Urubu...
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Publicado em 

08 dez 2021 às 18:26

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:26

Sem maiores pretensões no Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentará o Atlético-GO, nesta quinta-feira, com um grupo formado por Garotos do Ninho. Entre os 19 atletas relacionados por Maurício Souza, 16 somam passagens pelas divisões de base do Rubro-Negro. As exceções ficam por conta do volante Piris da Motta, dos zagueiros Bruno Viana e Léo Pereira do lateral Renê.André Luiz, Cleiton, Gabriel Batista, Hugo, João Gomes, Lázaro, Mateus Lima, Matheus Cunha, Matheus França, Noga, Otávio, Ryan Luka, Thiaguinho, Vitor Gabriel, Werton e Wesley são os nomes à disposição do auxiliar Maurícinho, que faz seu quarto e último jogo no comando do time desde a saída de Renato.
Com longa passagem pelas divisões de base, Maurício Souza já trabalhou com boa parte dos jogadores citados acima. Uma baixa é o atacante Kenedy, que estaria a serviço do clube, diferentemente de outros nomes do time principal que tiveram férias antecipadas, está com sintomas de gripo e fora da partida.
O Flamengo enfrenta o Atlético-GO, no Antônio, Accioly, às 21h30, com transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: JoãoGomeseLázaroestãoentreosgarotosdoNinhoàdisposiçãodoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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