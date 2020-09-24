Coelho lamenta derrota, mas foca no próximo jogo: 'Temos que trabalhar'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians perdeu para o Sport, por 1 a 0, na Ilha do Retiro e ficou estacionado na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Dyego Coelho, o time precisa trabalhar ainda mais para conseguir ter a confiança de volta e colher bons frutos na temporada.

- Temos que trabalhar, independentemente do que aconteça em relação a resultado. É isso que vamos procurar fazer, vamos procurar passar aos jogadores aquela situação de confiança para podermos ganhar os jogos, lutando com a equipe adversária. Só assim conseguiremos as vitórias - afirmou o técnico corintiano em entrevista coletiva.

Perguntado sobre a escalação de Mateus Vital e Everaldo entre os titulares, Coelho afirmou que foi uma situação treinada durante a semana e que não se arrepende de ter escalado o time desta maneira. Vale ressaltar que os dois foram substituídos na segunda etapa, com Everaldo saindo logo no intervalo.

- Não me arrependo, era uma situação que já tinha sido feita desde o jogo contra o Bahia. Todos os jogadores tem condições de estarem jogando. Quando sentimos dificuldades, temos que ter condições de mudar a equipe para conseguirmos empatar o jogo - disse.

Para finalizar, Coelho comentou sobre as dificuldades ofensivas da equipe contra o Sport e o desentrosamento do time mesmo estando no meio da temporada. Para ele, a equipe precisa melhorar a parte de criação.

- Temos algumas situações que precisamos melhorar como a criação, isso é nítido. Temos que primeiro cuidar da nossa defesa, que já melhorou, isso é fato. Tivemos um gol de pênalti hoje, o Cássio não fez mais nenhuma defesa. É um trabalho que leva tempo para melhorar, não é do dia para a noite. Temos o próximo jogo e precisamos vencer da melhor maneira - finalizou.